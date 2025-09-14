Antimafia sociale, 34 comuni candidati per ridare vita ai beni confiscati

Sono 34 le candidature pervenute da parte dei Comuni pugliesi all’Avviso Pubblico “Puglia Beni Comuni”, promosso dalla Regione Puglia nell’ambito del PR Puglia 2021-2027 (Azione 8.2) per trasformare i beni confiscati alla criminalità organizzata in spazi di comunità, centri di inclusione, luoghi di socialità e di promozione culturale.

I progetti candidati si propongono di realizzare interventi per un valore complessivo di circa 26 milioni di euro – a fronte di una dotazione finanziaria di 11 milioni di euro – spaziando dalla creazione di centri socio-educativi e culturali, biblioteche, centri antiviolenza, alloggi e dimore solidali alla realizzazione di attività sportive e di sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

La provincia con il numero più alto di progetti candidati è Lecce con 12 istanze per un valore complessivo di circa 8,3 milioni di euro; segue la provincia di Bari con 10 candidature per un totale di 7,6 milioni di euro. Sono 5 le candidature provenienti dalla provincia di Taranto per un importo richiesto di 4,6 milioni di euro, mentre quelle della provincia di Brindisi sono 3 per un totale di 2,9 milioni di euro. Chiudono le province di BAT e di Foggia con 2 candidature a testa per un valore complessivo di 2,6 milioni di euro.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha dichiarato che “la grande attenzione suscitata da ‘Puglia Beni Comuni’ è il segno di una sensibilità verso le pratiche di antimafia sociale che è cresciuta anche grazie alle politiche della Regione Puglia. Negli anni, la nostra legislazione in materia, tra le più avanzate a livello nazionale, ha permesso di convogliare il sentimento di giustizia sociale di tanti nostri concittadini e amministratori locali in occasioni di rinascita e sviluppo delle nostre comunità. Puglia Beni Comuni scriverà una nuova pagina di questa storia e sono fiducioso che le idee progettuali selezionate attraverso il bando sapranno sprigionare tutto il loro potenziale culturale, sociale ed economico”.

L’assessora alla Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia Viviana Matrangola ha sottolineato che “la risposta dei Comuni pugliesi al bando Puglia Beni Comuni conferma che i nostri territori hanno voglia di riscatto e sono pronti a tradurre questo slancio in progetti per la collettività. È il segnale di una Puglia che vuole crescere nel segno della giustizia sociale, dell’inclusione e del bene comune. La Regione sarà al fianco degli enti locali in questo percorso. Ringraziamo le Prefetture, ANCI Puglia e l’associazione Avviso Pubblico per aver collaborato nella diffusione della conoscenza del bando sui territori”.

L’Avviso pubblico Puglia Beni Comuni è rivolto ai Comuni della Regione Puglia che, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, risultano assegnatari di un bene confiscato e che alla data di presentazione della istanza di finanziamento risulti inutilizzato. Il bando, consultabile alla pagina web https://www.regione.puglia.it/web/antimafia-sociale/-/puglia-beni-comuni-avviso-pubblico-per-la-selezione-di-interventi-finalizzati-a-promuovere-il-riutilizzo-sociale-dei-beni-confiscati-alla-criminalit%C3%A0-organizzata, si è chiuso lo scorso 8 agosto.

Le istanze presentate dai Comuni saranno valutate dalla Commissione giudicatrice di prossimo insediamento che, dopo averne verificato l’ammissibilità, procederà alla valutazione di merito.