“La meraviglia raddoppia: dopo la piccola nata solo un mese fa, allo ZooSafari di Fasano è arrivato un altro piccolissimo gorilla ed è un maschietto”. A darne notizia è lo zoo safari. “La giovane mamma Tonka , al suo primo parto, è stata bravissima e, grazie all’esempio di mamma Tamani, si prende cura del suo piccolo con una tenerezza infinita. Un vero miracolo della natura, una famiglia che cresce, giorno dopo giorno”.
Fasano, parto bis allo zoo Safari: è nato un altro piccola gorilla ed è maschio
Pochi giorni fa è nata una femmina
Mercato del lavoro in Puglia: il...
La Puglia chiuderà il 2024 con un picco di occupati che...
Bari, via Argiro si rinnova: “Una...
Questa mattina a Bari è stato inaugurato il cantiere per la...
Bari, basta alibi: il tempo stringe...
Il Bari esce dalle prime tre giornate di campionato con un...
Molfetta, musicista colpito in processione: identificato...
È stato identificato l’autore dell’aggressione ai danni di Vincenzo Minervini, il...