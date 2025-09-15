Fasano, parto bis allo zoo Safari: è nato un altro piccola gorilla ed è maschio

“La meraviglia raddoppia: dopo la piccola nata solo un mese fa, allo ZooSafari di Fasano è arrivato un altro piccolissimo gorilla ed è un maschietto”. A darne notizia è lo zoo safari. “La giovane mamma Tonka , al suo primo parto, è stata bravissima e, grazie all’esempio di mamma Tamani, si prende cura del suo piccolo con una tenerezza infinita. Un vero miracolo della natura, una famiglia che cresce, giorno dopo giorno”.