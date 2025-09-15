Confindustria Puglia, Potito Salatto assume la presidenza ad interim

La guida di Confindustria Puglia passa temporaneamente nelle mani di Potito Salatto, già Presidente di Confindustria Foggia e Vicepresidente regionale, dopo le dimissioni di Sergio Fontana. La nomina ad interim, in linea con lo Statuto dell’associazione, assegna a Salatto il compito di garantire continuità e operatività fino all’elezione del nuovo Presidente.

Medico e imprenditore nel settore sanitario, con un passato alla guida di A.I.O.P. Puglia (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Salatto porta con sé una consolidata esperienza nel mondo confindustriale pugliese e rappresenta un punto di riferimento per le imprese della regione.

Nonostante il periodo caratterizzato da sfide economiche e incertezze, Confindustria Puglia conferma il suo impegno nel sostenere le imprese locali, promuovendo sviluppo, innovazione e coesione all’interno del sistema produttivo regionale. La presidenza ad interim di Salatto garantisce quindi la continuità necessaria a mantenere attivi i progetti e le iniziative in corso, in attesa del passaggio di consegne al nuovo vertice dell’associazione.﻿