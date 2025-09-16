In Fiera lo stand della Fadoi per misurare pressione e parlare di prevenzione

La Federazione dei medici internisti ospedalieri FADOI presenta alla Fiera del Levante il progetto “#Prenditi cura di te”, che porta in piazza gratuitamente test sui parametri vitali e visite per valutare lo stato generale di salute e segnalare ai cittadini eventuali situazioni di rischio grazie all’impegno volontario dei medici di FADOI-ANÍMO.

Un impegno raccontato nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo nella giornata di ieri nella sala 3 del Padiglione 152 della Fiera del Levante, a cui hanno preso parte il responsabile Comunicazione istituzionale della Regione Puglia Rocco De Franchi e il Presidente della Federazione, Francesco Dentali.

“In questi giorni durante la Fiera del Levante di fronte all’ingresso del padiglione regionale c’è un piccolo stand della Fadoi. I medici internisti durante tutta la settimana della Fiera sono qui per parlare di prevenzione, per incontrare i cittadini, per fare per misurare la pressione, per dare qualche consiglio rapido. Ringraziamo la Fadoi per questa presenza affettuosa di volontariato intellettuale e per essere vicini alla nostra comunità con questa presenza la campionaria barese che è un evento importantissimo per tutta la regione” è il commento del responsabile Comunicazione istituzionale della Regione Puglia Rocco De Franchi.