Aci Bari parteciperà alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2025

Garantire la mobilità per tutti

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Settembre 2025 - 16:58
biciclette, ciclabile pista
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Anche l’Automobile Club Bari partecipa attivamente alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che si svolge dal 16 al 22 settembre 2025. Si tratta della campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile per promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva (come camminare o usare la bicicletta), del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite, inclusive e intelligenti.

Il tema annuale di quest’anno è: “Mobilità per tutti” che consiste nel garantire a tutte le persone la possibilità di accedere a trasporti sostenibili, abbattendo le barriere economiche, fisiche o infrastrutturali che impediscono l’accesso ai servizi essenziali e alle opportunità quotidiane.

L’Automobile Club Bari e l’Automobile Club d’Italia, da sempre attenti all’educazione ed alla sicurezza stradale, così come alle tematiche ambientali ed alla tutela dell’ecosistema, organizzano eventi e manifestazioni sul territorio.

L’Automobile Club Italia ha organizzato  diversi appuntamenti con la consapevolezza che l’importanza di scelte sostenibili di spostamento deve favorire la partecipazione attiva, anche innovando le forme di accessibilità alla mobilità.

Gli obiettivi sono di favorire l’inclusione sociale, garantendo che la mobilità sia accessibile ad ogni cittadino; sensibilizzare la comunità sui temi ambientali e sulla lotta al cambiamento climatico, immaginando, al tempo stesso, una società in cui i servizi di trasporto siano disponibili, accessibili, convenienti e, soprattutto, sicuri.

E’ fondamentale poter contare su servizi affidabili, informazioni chiare e in tempo reale per garantire che le persone possano scegliere le opzioni di viaggio più efficienti e sostenibili.

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile costituisce anche un’importante occasione per avviare un processo, necessario e irrinunciabile, volto al miglioramento della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita delle città.

Anche l’iniziativa dell’Automobile Club Bari, al termine della Settimana, sarà inserita in una apposita sezione del sito ACI dove verranno riportate in dettaglio le varie attività che hanno organizzato gli Automobile Club Provinciali sul tema della “Mobilità per tutti”.

