Acquedotto Pugliese ha programmato per martedì 23 settembre 2025 lavori di manutenzione straordinaria sulle condotte principali che alimentano la rete idrica di alcune zone di Bari, tra cui Santa Fara, Stadio San Nicola e Santa Caterina. L’intervento rientra nel progetto “Risanamento Reti 4 – Lotto 7” e mira a migliorare l’efficienza e la continuità del servizio idrico.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’erogazione dell’acqua sarà temporaneamente sospesa dalle ore 08:00 alle 20:00. Le vie interessate includono, tra le altre, Via Generale Bellomo, Strada Privata S. Fara, Strada Torrebella, Via Bitritto, Via Carbonara, Via S. Caterina, Via Martiri delle Foibe e traverse limitrofe.
I disagi saranno principalmente avvertiti dagli stabili privi di autoclave o di adeguata riserva idrica. Nelle zone circostanti, invece, è possibile registrare abbassamenti di pressione. Per minimizzare i disagi, AQP invita i residenti a razionalizzare i consumi durante le ore di sospensione, evitando usi non essenziali dell’acqua.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735 o consultare la sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete” sul sito www.aqp.it