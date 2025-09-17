MERCOLEDì, 17 SETTEMBRE 2025
Bari, stop all’acqua a Santa Fara e Stadio San Nicola per 12 ore

Acquedotto Pugliese effettuerà lavori straordinari: ecco cosa sapere per ridurre i disagi in casa

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Settembre 2025 - 17:28
rubinetto
  • 25 sec
villaggiodelgusto.com

Acquedotto Pugliese ha programma﻿to per martedì 23 settembre 2025 lavori di manutenzione straordinaria sulle condotte principali che alimentano la rete idrica di alcune zone di Bari, tra cui Santa Fara, Stadio San Nicola e Santa Caterina. L’intervento rientra nel progetto “Risanamento Reti 4 – Lotto 7” e mira a migliorare l’efficienza e la continuità del servizio idrico.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’erogazione dell’acqua sarà temporaneamente sospesa dalle ore 08:00 alle 20:00. Le vie interessate includono, tra le altre, Via Generale Bellomo, Strada Privata S. Fara, Strada Torrebella, Via Bitritto, Via Carbonara, Via S. Caterina, Via Martiri delle Foibe e traverse limitrofe.

I disagi saranno principalmente avvertiti dagli stabili privi di autoclave o di adeguata riserva idrica. Nelle zone circostanti, invece, è possibile registrare abbassamenti di pressione. Per minimizzare i disagi, AQP invita i residenti a razionalizzare i consumi durante le ore di sospensione, evitando usi non essenziali dell’acqua.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735 o consultare la sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete” sul sito www.aqp.it﻿﻿

Download PDF
