MARTEDì, 16 SETTEMBRE 2025
Turista inglese si perde nelle campagne di Castellana Grotte: ritrovata nella notte

Operazione dei vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Settembre 2025 - 10:11
 L’allarne è scattato ieri sera intorno alle ore 22.30, nelle campagne del comune di Castellana Grotte. Due anziani coniugi inglesi durante una passeggiata nel dopo cena si sono smarriti, in particolare si sono separati e il marito non è più riuscito a trovare la moglie tra le stradine di campagna del Comune di Castellana Grotte, dove proprio i due anglosassoni hanno una casa per la villegiatura. Due squadre dei Vigili del Fuoco supportati dall’Unita di Comando Locale e il funzionario di turno sul posto hanno iniziato le ricerche in attesa dei droni e di altre squadre in supporto. All’una circa la signora è stata ritrovata dai Vigili, smarrita in un campo in evidenti difficoltà cognitive ma in discrete condizioni di salute.

