Bari, la statua di San Nicola per la prima volta attraverserà i viali della Fiera

Due momenti di preghiera aperti a tutti

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Settembre 2025 - 09:17
san nicola piazza ferrarese
  • 49 sec
San Nicola visita la 88ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante. Il 20 settembre, la statua di San Nicola attraverserà per la prima volta i viali della Fiera: un evento che rinnova il legame millenario tra il Santo patrono di Bari e il commercio.
La statua di San Nicola, simbolo di pace e protettore di chi naviga e costruisce ponti tra culture, sarà accolta nell’Area 47, dove i visitatori potranno sostare in raccoglimento e partecipare a due momenti di preghiera aperti a tutti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Nuova Fiera del Levante e la Basilica Pontificia San Nicola

