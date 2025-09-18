Magliette per la pace a Gaza al Policlinico di Bari

Magliette per moltiplicare un messaggio di pace: al Policlinico di Bari sono state consegnate questa mattina le prime 150 t-shirt della campagna “Nobel per la Pace ai bambini di Gaza”, lanciata dall’associazione L’isola che non c’è.

L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo di un imprenditore che ha scelto di restare anonimo, prosegue il percorso di sensibilizzazione già avviato con l’esposizione dello striscione all’ingresso dell’azienda ospedaliero universitaria barese, per chiedere che il riconoscimento più importante dedicato alla pace, venga assegnato simbolicamente ai bambini di Gaza, vittime innocenti del genocidio in Palestina.

“Con queste magliette – ha dichiarato il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce – vogliamo dare visibilità a un messaggio di pace e di solidarietà che parte dagli ospedali e da chi ogni giorno si prende cura delle persone. È un modo per ricordare che il diritto alla vita e alla salute è universale, e che nessuna guerra può colpire i bambini senza che la coscienza civile si mobiliti. Ringraziamo l’associazione L’isola che non c’è, metteremo a disposizione le maglie degli operatori che vorranno indossarle”.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il direttore sanitario Denny Sivo, il direttore amministrativo Gianluca Capochiani, il preside della Scuola di Medicina Alessandro Dell’Erba, il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, il prof. Nicola Laforgia, direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato di Scienze e Chirurgia Pediatriche; il prof. Angelo Vacca, direttore del dipartimento medicina interna, medicina specialistica; il prof. Antonio Moschetta, Direttore del Dipartimento Interaziendale di Oncologia del Barese e per L’isola che non c’è, Pierangelo Argentieri, Michele Battaglia, Lino Patruno e Franco Giuliano, giornalista e presidente onorario dell’associazione.

Le magliette saranno consegnate nei prossimi giorni dalla direzione sanitaria a ciascun reparto: gli operatori sanitari, su base volontaria, potranno indossarle privilegiando i luoghi più visibili come i front office o esporle all’interno dei reparti, per dare ancora più forza al messaggio della campagna.