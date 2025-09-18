Lavori infiniti al Pala SanPio a Bari, il Comune trova sede alternativa

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha incontrato questa mattina una delegazione composta dai gestori del Palazzetto dello Sport di San Pio e del Municipio V, per fare il punto sui lavori che interessano la struttura e illustrare le soluzioni alternative individuate dall’amministrazione comunale, in attesa del completamento del cantiere. All’incontro erano presenti anche il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, il consigliere comunale Michelangelo Cavone, rappresentanti dell’impresa, progettisti, tecnici della direzione ed esecuzione lavori.

L’intervento in corso di esecuzione, dell’importo complessivo di circa 1.250.000 euro, è finanziato per 950mila euro con fondi PNRR a valere sulla Missione 5 (Inclusione e coesione – Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – M5C2 – Misura 3: “Sport e inclusione sociale”), e in parte con fondi di civico bilancio rivenienti da devoluzione mutui, messi a disposizione dal Municipio V per un importo di circa 300mila euro.

L’assessore, insieme al Responsabile del Procedimento, al direttore dei lavori e ai tecnici comunali, ha ricostruito le varie fasi del cantiere e le motivazioni che hanno fatto slittare alcune fasi delle lavorazioni. Il cronoprogramma, infatti, prevedeva inizialmente la realizzazione di tutte le opere edili e impiantistiche all’interno della palestra a partire dai primi giorni di settembre 2024.

Su richiesta dei gestori dell’impianto sportivo, però, sono state avviate solo le lavorazioni compatibili con le attività agonistiche previste nella stagione sportiva 2024/2025, che si è conclusa a maggio 2025, rimandando, di fatto, tutti gli interventi previsti presso la palestra alla conclusione dei campionati.

Presa in carico dal Comune la palestra a maggio 2025, al termine dei campionati sportivi, l’impresa ha potuto avviare gli interventi previsti presso il Palazzetto e cioè, nello specifico, provvedere alla rimozione dei vecchi impianti termici ed elettrici in quota, alla realizzazione delle nuove linee elettriche per il nuovo impianto di condizionamento, all’impermeabilizzazione e coibentazione della copertura degli spogliatoi, all’ordine dei materiali necessari per la sostituzione della copertura della palestra, la climatizzazione e il riscaldamento di tutti gli ambienti, l’impianto fotovoltaico, e allo smantellamento della vecchia centrale termica.

Il cantiere si è svolto contestualmente ai campi estivi dedicati ai bambini e alle bambine, e l’impianto sportivo non ha avuto disagi anche nel corso dell’estate.

Durante l’incontro odierno, l’assessore ha descritto il cronoprogramma aggiornato dell’intervento: entro la fine di ottobre 2025 saranno completati i lavori sui servizi di supporto (corpo spogliatoi), mentre entro novembre sarà terminato l’intervento di smontaggio della copertura esistente della palestra e montaggio della nuova copertura. Entro la metà di dicembre, inoltre, si provvederà all’installazione del nuovo impianto di climatizzazione. Per la metà del mese di gennaio 2026, infine, sarà completato il rifacimento della pavimentazione sportiva interna.

Complessivamente, si prevede che i lavori saranno conclusi entro il 30 gennaio 2026 e collaudati entro il primo semestre del 2026, come imposto dalle tempistiche del finanziamento PNRR.

Per il prosieguo delle attività sportive della stagione 2025/2026, durante l’esecuzione dei lavori e la fase dedicata ai collaudi, l’amministrazione ha ottenuto, su richiesta del sindaco Vito Leccese, la disponibilità dell’istituto comprensivo Aristide Gabelli a concedere temporaneamente l’uso della palestra del plesso Aldo Moro, previa approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, per tutti i corsi non agonistici. Per l’attività agonistica, invece, è stata individuata una ulteriore soluzione, in fase di verifica, che sarà comunicata nei prossimi giorni, d’intesa coi gestori dell’impianto.

“L’impianto sportivo di San Pio rappresenta una priorità assoluta nell’ambito degli impianti sportivi minori della città, sia perché luogo essenziale di socializzazione per il quartiere, sia perché impianto unico tra quelli presenti nel territorio per dimensioni, attrezzature presenti e attività sportive esercitate a livello agonistico e non – ha spiegato l’assessore Scaramuzzi -. Lo dimostrano l’attenzione e l’entità degli investimenti dell’amministrazione su questa struttura che, tra i 780 mila euro spesi lo scorso anno per il rifacimento del campo di calcio, i 950 mila euro impegnati quest’anno per il rifacimento e l’efficientamento energetico della palestra e i 300 mila euro impiegati dal Municipio V per la sistemazione degli spogliatoi, ammontano a più di due milioni di euro da quadro economico, paragonabili a investimenti fatti dal Comune solo per gli impianti sportivi considerati ‘maggiori’. Comprendendo i disagi vissuti dalle famiglie, ma ho voluto spiegare nel dettaglio cosa ha determinato questa situazione e rassicurare tutti rispetto all’impegno costante dell’amministrazione a minimizzare il più possibile i disagi, vista la necessità di completare presto i lavori, che restituiranno alla città un impianto più moderno e funzionale. Ci tengo, infine, a ringraziare il dirigente, i docenti e l’intera comunità della scuola Aldo Moro di Palese: grazie alla loro disponibilità, i bambini, le bambine e le loro famiglie potranno essere temporaneamente accolti nella palestra della scuola. Un grazie anche ai consiglieri Leonetti e Cavone, e alla presidente del Municipio V Maristella Morisco, per l’impegno profuso in questi giorni anche nella mediazione con le famiglie e con le scuole. La prossima settimana comunicheremo agli agonisti la soluzione individuata anche per le loro attività”.