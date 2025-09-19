VENERDì, 19 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,870 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,870 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Acquaviva delle Fonti, esplode un bancomat nella notte

Secondo colpo in pochi giorni nel Barese

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Settembre 2025 - 15:03
Bancomatera
  • 31 sec
villaggiodelgusto.com

Un boato nella notte ha svegliato i residenti di via Maria Scalera ad Acquaviva delle Fonti. Erano circa le 3:00 di venerdì 19 settembre quando lo sportello della filiale UniCredit è stato fatto saltare dai malviventi, protagonisti dell’ennesimo assalto a un bancomat nel Barese.

Secondo le prime informazioni raccolte, i ladri avrebbero utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, sfruttando l’esplosivo per strappare lo sportello dal suo alloggiamento. Il gruppo sarebbe arrivato sul posto a bordo di un SUV nero, fuggendo subito dopo il colpo. All’interno del bancomat erano custoditi circa 70mila euro, ma al momento non è ancora chiaro l’ammontare effettivamente sottratto.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i Carabinieri e gli specialisti della Scientifica, impegnati a raccogliere indizi e a visionare le telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di risalire ai responsabili.

Si tratta del secondo episodio simile in pochi giorni: pochi giorni fa, un assalto analogo aveva colpito un altro sportello a Santeramo. La sequenza di colpi conferma una preoccupante escalation di furti agli sportelli automatici nella provincia, sollevando nuovamente interrogativi sulla sicurezza degli istituti bancari locali.

Foto di repertorio

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Acquaviva delle Fonti, esplode un bancomat...

Un boato nella notte ha svegliato i residenti di via Maria...
- 19 Settembre 2025
Cronaca

Polignano a Mare, incidente sulla SS16:...

Mattinata difficile sulla statale 16 “Adriatica” a Polignano a Mare, dove...
- 19 Settembre 2025
Musica

Addio shuffle obbligato: la rivoluzione degli...

E se ti dicessimo che da ora, su Spotify, anche con...
- 19 Settembre 2025
Dalla città

Linea Ferroviaria Bari-Foggia: circolazione in ripresa

La rcolazione ferroviaria è in graduale ripresa sulla linea Bari-Foggia. La circolazione...
- 19 Settembre 2025