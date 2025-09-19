Acquaviva delle Fonti, esplode un bancomat nella notte

Un boato nella notte ha svegliato i residenti di via Maria Scalera ad Acquaviva delle Fonti. Erano circa le 3:00 di venerdì 19 settembre quando lo sportello della filiale UniCredit è stato fatto saltare dai malviventi, protagonisti dell’ennesimo assalto a un bancomat nel Barese.

Secondo le prime informazioni raccolte, i ladri avrebbero utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, sfruttando l’esplosivo per strappare lo sportello dal suo alloggiamento. Il gruppo sarebbe arrivato sul posto a bordo di un SUV nero, fuggendo subito dopo il colpo. All’interno del bancomat erano custoditi circa 70mila euro, ma al momento non è ancora chiaro l’ammontare effettivamente sottratto.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i Carabinieri e gli specialisti della Scientifica, impegnati a raccogliere indizi e a visionare le telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di risalire ai responsabili.

Si tratta del secondo episodio simile in pochi giorni: pochi giorni fa, un assalto analogo aveva colpito un altro sportello a Santeramo. La sequenza di colpi conferma una preoccupante escalation di furti agli sportelli automatici nella provincia, sollevando nuovamente interrogativi sulla sicurezza degli istituti bancari locali.

