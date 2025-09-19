Polignano a Mare, incidente sulla SS16: caos in direzione nord

Mattinata difficile sulla statale 16 “Adriatica” a Polignano a Mare, dove un grave incidente ha costretto alla chiusura temporanea della carreggiata in direzione nord. Intorno alle 11:30, un autoarticolato è entrato in collisione con un furgone frigorifero. L’impatto ha causato il ribaltamento parziale del camion sul guard rail, creando immediato allarme tra gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con due squadre e il supporto di un’autogru, che hanno lavorato per oltre un’ora per estrarre il conducente del camion, un trentacinquenne, rimasto fortunatamente in buone condizioni di salute. Le operazioni sono state complicate dalla fuoriuscita di gasolio e dal principio di incendio, che hanno richiesto ulteriori misure di sicurezza.

La circolazione è stata deviata lungo la viabilità secondaria tra il km 828 e il km 832,800, con indicazioni segnalate in loco. Sul posto operano anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico e mettere in sicurezza l’area. La società Anas invita gli automobilisti a prestare la massima prudenza e ricorda che l’evoluzione della situazione può essere seguita in tempo reale tramite l’app gratuita “VAI”, disponibile su smartphone e tablet.

Al momento le operazioni di messa in sicurezza sono in fase di completamento, mentre la SS16 resta chiusa al traffico in attesa di ripristinare la normale viabilità.﻿