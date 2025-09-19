VENERDì, 19 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,878 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,878 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Capurso, Cellamare, Noicattaro e altri Comuni in marcia per la pace

Prima edizione della Marcia della Pace 2025: sei città unite contro guerre e violenze

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Settembre 2025 - 18:14
bari pace marcia
  • 46 sec
villaggiodelgusto.com

Per la prima volta nella storia recente, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano e Valenzano si mettono in cammino insieme in un gesto simbolico e concreto: la Marcia della Pace 2025, che partirà sabato 27 settembre alle 16 dal Pala Padovano di Capurso per concludersi sul Sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo.

Non si tratta di una semplice passeggiata, ma di un atto collettivo che vuole unire comunità, scuole, associazioni e cittadini attorno al valore fondamentale della pace. In un mondo segnato da conflitti drammatici – da Gaza all’Ucraina, dal Sudan allo Yemen – il percorso dei sei Comuni vuole essere un segnale forte: è possibile opporsi alla logica della guerra, dell’odio e dell’indifferenza.

La manifestazione nasce dalla collaborazione con la sezione ANPI “Giò Kasongo” Capurso-Valenzano e sarà il primo di una serie di eventi itineranti che, ogni anno, vedranno ruotare l’iniziativa tra i Comuni partecipanti. I sindaci delle sei realtà coinvolte sottolineano come camminare insieme sia “un gesto semplice, ma potentissimo”: una scelta di vita, giustizia e solidarietà, che ribadisce il diritto di costruire un futuro basato sulla convivenza civile e sulla salvaguardia della vita umana.

La Marcia della Pace 2025 invita quindi tutta la cittadinanza a partecipare, per testimoniare che la pace non è un’utopia, ma una responsabilità collettiva da assumere passo dopo passo.﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Amici a quattro zampe

Cani in aereo senza trasportino: luci...

L’ingresso dei cani senza trasportino a bordo degli aerei è una...
- 19 Settembre 2025
Attualità

Bari, il Cinema ABC riaccende le...

Il silenzio si spegne e la magia torna a vivere: dopo...
- 19 Settembre 2025
Attualità

Capurso, Cellamare, Noicattaro e altri Comuni...

Per la prima volta nella storia recente, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano,...
- 19 Settembre 2025
Dalla città

Bari, nuova vita per l’area archeologica...

Il cuore storico di Bari sta per svelare un nuovo volto....
- 19 Settembre 2025