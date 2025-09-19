Capurso, Cellamare, Noicattaro e altri Comuni in marcia per la pace

Per la prima volta nella storia recente, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano e Valenzano si mettono in cammino insieme in un gesto simbolico e concreto: la Marcia della Pace 2025, che partirà sabato 27 settembre alle 16 dal Pala Padovano di Capurso per concludersi sul Sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo.

Non si tratta di una semplice passeggiata, ma di un atto collettivo che vuole unire comunità, scuole, associazioni e cittadini attorno al valore fondamentale della pace. In un mondo segnato da conflitti drammatici – da Gaza all’Ucraina, dal Sudan allo Yemen – il percorso dei sei Comuni vuole essere un segnale forte: è possibile opporsi alla logica della guerra, dell’odio e dell’indifferenza.

La manifestazione nasce dalla collaborazione con la sezione ANPI “Giò Kasongo” Capurso-Valenzano e sarà il primo di una serie di eventi itineranti che, ogni anno, vedranno ruotare l’iniziativa tra i Comuni partecipanti. I sindaci delle sei realtà coinvolte sottolineano come camminare insieme sia “un gesto semplice, ma potentissimo”: una scelta di vita, giustizia e solidarietà, che ribadisce il diritto di costruire un futuro basato sulla convivenza civile e sulla salvaguardia della vita umana.

La Marcia della Pace 2025 invita quindi tutta la cittadinanza a partecipare, per testimoniare che la pace non è un’utopia, ma una responsabilità collettiva da assumere passo dopo passo.﻿