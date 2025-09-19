Bari, il Cinema ABC riaccende le luci: il Marconi torna a vivere di cinema

Il silenzio si spegne e la magia torna a vivere: dopo mesi di chiusura, il Cinema ABC riapre le sue porte nel cuore del quartiere Marconi, riportando il grande schermo là dove mancava. Storica sala d’essai e vero punto di riferimento per i cinefili baresi da quasi sessant’anni, l’ABC non è solo un cinema, ma un presidio culturale che ha saputo raccontare storie, formare generazioni e custodire un patrimonio prezioso di pellicole e manifesti d’epoca.

Per celebrare questa riapertura, la sala ospita una mostra di locandine restaurate che ripercorrono la storia del cinema e il legame speciale tra l’ABC e i suoi spettatori. La prima proiezione sarà “Honey Don’t” di Ethan Coen, un omaggio frizzante alle atmosfere noir anni ’40, in programma con due spettacoli giornalieri alle 18.30 e alle 20.30.

Ma non finisce qui: dal 25 settembre arriverà sul grande schermo “Una Battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio e un cast stellare, già considerato tra i favoriti per la stagione dei premi. Il giorno successivo sarà invece la volta di un evento speciale: la proiezione de “La Dolce Vita” di Federico Fellini, in versione restaurata, sottotitolata e audiodescritta, per celebrare il 65° anniversario del capolavoro e promuovere l’accessibilità universale.﻿