Bus prende fuoco a Casamassima: studenti fatti scendere in tempo

Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Settembre 2025 - 17:55
Un autobus delle Sud Est pieno di studenti è andato a fuoco a Casamassima, sulla provinciale 75. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre un’ora per spegnere le fiamme. Fortunatamente l’autista aveva fatto scendere tutti i ragazzi e non si sono registrati feriti, se non tanta paura.

