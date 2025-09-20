SABATO, 20 SETTEMBRE 2025
Bari, a bordo di un furgone 46 cuccioli: multa da oltre 8mila euro

Proveniva dall'Est Europa ed era diretto in Germania

Pubblicato da: redazione | Sab, 20 Settembre 2025 - 11:04
Screenshot 2025-09-20 110107
  • 26 sec
villaggiodelgusto.com

La Polizia di Stato a Bari, nell’ambito dei controlli mirati alla sicurezza dell’autotrasporto, ha rintracciato un veicolo che trasportava 46 cuccioli di cane di varie taglie, privi della necessaria documentazione per i viaggi transfrontalieri.

Il servizio, svolto da due pattuglie della Sezione della Polizia Stradale di Bari, ha permesso di intercettare un mezzo proveniente da un Paese dell’Est Europa e diretto in Germania, che trasportava gli animali in condizioni non conformi alle norme vigenti.

Sul posto è intervenuto il servizio veterinario per verificare lo stato di salute dei cuccioli, accertando la regolare presenza del microchip e provvedendo alla assistenza sanitaria.

 Al conducente del veicolo è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 8.460 euro per violazioni alla normativa sull’autotrasporto internazionale, con conseguente fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo della Polizia di Stato, volti a garantire la sicurezza stradale e a contrastare fenomeni di trasporto illecito di animali, in piena tutela del benessere animale e nel rispetto delle regole europee.

 

