Bari, restyling dei campetti della Muraglia: la proposta di sponsorizzazione

È disponibile on line, a questo link, l’avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione tecnica per i lavori di riqualificazione e manutenzione dei due campi sportivi “Michele Fazio” sul Lungomare Imperatore Augusto. È, infatti, pervenuta da parte della società Deloitte Italy, una proposta di sponsorizzazione tecnica finalizzata alla riqualificazione e manutenzione per tre anni dei due campi sportivi Michele Fazio, situati sul lungomare Imperatore Augusto, per un valore di 105mila euro, a fronte della possibilità di avere un ritorno pubblicitario secondo le forme e le modalità da concordarsi. A luglio, la giunta comunale ha riconosciuto con delibera l’interesse pubblico alla proposta di sponsorizzazione.

Trattandosi di una sponsorizzazione tecnica di lavori di importo superiore a 40mila euro, secondo il “Regolamento per le sponsorizzazioni redatto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 36/2023 in favore dell’Amministrazione Comunale” (art. 5, comma 4), la scelta dello sponsor avviene previa pubblicazione per trenta giorni dell’avviso pubblico – da oggi disponibile a questo link – nel quale si rende nota la ricezione della proposta di sponsorizzazione e si invitano gli eventuali interessati a presentare una proposta per la medesima sponsorizzazione, secondo le condizioni indicate nell’avviso.

“Ringrazio Deloitte Italy per questa iniziativa – commenta il sindaco Leccese -, che testimonia concretamente il valore della collaborazione leale tra pubblico e privato, nell’interesse della comunità. I campetti sotto la muraglia sono storicamente uno spazio di libertà e di socialità e consegnarli completamente rinnovati sotto l’aspetto funzionale, garantendone la manutenzione per i tre anni successivi, è una notizia che farà felici molti bambini e ragazzi di Bari vecchia. Si tratta di un impegno che avevo preso personalmente con gli alunni e le alunne della San Nicola poco prima della fine dell’anno scolastico, e sono felice di poterlo mantenere.

Le risorse pubbliche, purtroppo, non sono tali da consentirci di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini: i contratti di sponsorizzazione possono rappresentare uno strumento privilegiato per realizzare interventi utili, con un sensibile risparmio per l’ente”.

Il campo sportivo Michele Fazio sorge sul lungomare Imperatore Augusto lungo la Muraglia di Bari vecchia; il campo, intitolato a Michele Fazio (1985-2001), adolescente vittima innocente di mafia, è costituito da due campi di calcetto aventi rispettivamente dimensioni pari a circa metri 13×26 e circa metri 12 x 20.

Entrambi i campi sono pavimentati in erba artificiale, sono delimitati da recinzioni metalliche e rete parapalloni e sono dotati di illuminazione per l’utilizzo anche in notturna. Nello specifico, lo sponsor si impegna a realizzare a propria cura e spese: