Decaro scrive il programma per le Regionali: “Ora incontriamo i cittadini”

Come annunciato nei giorni precedenti, il candidato della coalizione progressista per la Regione Puglia, Antonio Decaro, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, ha invitato i cittadini pugliesi ad una giornata di incontro e confronto per definire insieme le priorità da inserire nel programma di governo per la Puglia 2030.

Sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 10 e per l’intera giornata, nelle sale del centro congressi della Fiera del levante, Antonio Decaro incontrerà tutti i pugliesi che vorranno partecipare ad una giornata di studio e approfondimento per accogliere proposte, istanze e suggerimenti da inserire nel programma. L’incontro è aperto a tutte e tutti. È possibile iscriversi e prenotare la propria adesione ad uno dei tanti “luoghi tematici” che saranno aperti al sito decaro2025.it/tavoli.

“Dopo le prime settimane di ascolto e di studio, ho incontrato associazioni di categoria datoriali, ho ascoltato i sindacati e condiviso il percorso con i referenti delle liste che comporranno la coalizione progressista che si candida a guidare la Regione Puglia nei prossimi cinque anni, crediamo sia giusto ascoltare i pugliesi – spiega Antonio Decaro -. Vogliamo ascoltare la voce di chi vive quotidianamente la nostra regione, chi ha un problema, chi ha un sogno, chi ha una proposta per migliorare la vita delle persone. Ancora nei prossimi giorni ascolterò l’Anci, i sindaci, i presidenti delle province, così come continueremo a consultare le associazioni di categoria di altri settori economici per poi insieme alla coalizione comporre una sintesi da arricchire dei contributi dei pugliesi. Il programma di governo dei prossimi cinque anni, di cui sarò responsabile non sarà un libro dei sogni ma l’insieme di misure e proposte realizzabili, misurabili nei tempi e nei costi e verificabili. Questo sarà l’oggetto della nostra campagna elettorale nelle province, nei comuni, nei territori, ovunque ci chiederanno di raccontare le nostre idee per la Puglia 2030. Sulla base di questi impegni chiederò ai pugliesi di continuare ad avere fiducia nella coalizione che negli ultimi venti anni ha cambiato la Puglia”.