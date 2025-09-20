Polemica sui costi per i collegamenti per Roma, Carrieri a Leccese: “Chieda alla Regione di intervenire”

“Il potenziamento e miglioramento della linea ferroviaria da Bari a Roma e le odierne limitazioni al traffico dei treni (per (soli 12 giorni), riescono a dar spunto polemico al Sindaco di Bari nei confronti di Salvini e del Governo nazionale. Salvini viene bollato quale ministro disinteressato; mentre il Governo viene etichettato quale fautore del libero mercato e delle privatizzazioni. Quasi fossero dei demeriti”. Lo scrive in una nota il commissario metropolitano della Lega e consigliere comunale Giuseppe Carrieri in merito alla lettera che Leccese ha inviato a Salvini.

“Orbene il costo storico dell’ Alitalia pubblica è stato di oltre 20 miliardi di euro per i contribuenti Italiani. Contribuenti che oggi ringraziano d’aver cessato finalmente di pagare (con le loro tasse) i privilegi di strapagati e inefficienti manager pubblici che ogni anno presentavano bilanci in perdita per centinaia di milioni di euro (malgrado tariffe aeree per nulla basse)! Mentre le tariffe “calmierate”, sono proprie di economie poco liberali, che sostengono con sussidi pubblici imprese poco avvezze alla concorrenza (e da noi Amtab ne è esempio emblematico). Peraltro, se il sindaco Leccese è veramente interessato ai prezzi dei trasporti aerei (cosa da fare tutto l’anno..), non chiami inutilmente Roma e non polemizzi con Salvini. Deve chiamare prioritariamente la Regione e Aeroporti di Puglia (di cui il Comune è ancora socio grazie a un emendamento di chi scrive) per ricordare che la valanga di contributi che i Pugliesi pagano annualmente a Ryan Air, sono erogati proprio per avere rotte a tariffe ridotte!

Anche la rotta Bari/Roma Fiumicino, effettuata vieppiù da Ryan Air (a 160 euro per tratta…), a cui quindi ben si può/deve chiedere una riduzione dei prezzi, a fronte di rilevanti contributi/sussidi da decenni erogati! Una telefonata è certamente più rapida rispetto a una lettera, e sfidiamo il Sindaco Leccese a farla, se veramente vuole alleviare i disagi economici di questi 12 giorni a chi decide di spostarsi in aereo da Bari a Roma”.