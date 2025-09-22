LUNEDì, 22 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,928 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,928 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Giornata da incubo per molti passeggeri: volo Verona-Bari in ritardo di oltre 3 ore

Ieri sono stati bloccati in aeroporto

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Settembre 2025 - 12:02
vacanze aeroporto partenze
  • 10 sec
villaggiodelgusto.com

Giornata da incubo per molti passeggeri. Dovevano raggiungere Bari, ma il volo FR3981 di domenica 21 settembre, ha riportato oltre 3 ore con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair . I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Verona, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 08:20 e atterrato solamente alle 12:53. lo rende noto ItaliaRimborso.it.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Bari, per svariati motivi, lavoro, salute o semplicemente vacanza. Sembrerebbe che siano escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike. Infatti nella giornata di ieri nella tratta aerea in questione vi era buon tempo. Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Vasto incendio a Giovinazzo: diversi capannoni...

Vasto incendio ieri pomeriggio nel comune di Giovinazzo. I soccorsi sono...
- 22 Settembre 2025
Dalla città

Bari, a Torre a Mare in...

Sono al momento in corso i lavori di manutenzione straordinaria delle...
- 22 Settembre 2025
Primo Piano

Corteo pro Gaza davanti al consolato...

"Assassini", "vergogna", "Israele fascista, Stato terrorista". Con questi slogan il corteo...
- 22 Settembre 2025
Dalla città

Giornata da incubo per molti passeggeri:...

Giornata da incubo per molti passeggeri. Dovevano raggiungere Bari, ma il...
- 22 Settembre 2025