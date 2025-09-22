Giornata da incubo per molti passeggeri: volo Verona-Bari in ritardo di oltre 3 ore

Giornata da incubo per molti passeggeri. Dovevano raggiungere Bari, ma il volo FR3981 di domenica 21 settembre, ha riportato oltre 3 ore con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair . I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Verona, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 08:20 e atterrato solamente alle 12:53. lo rende noto ItaliaRimborso.it.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Bari, per svariati motivi, lavoro, salute o semplicemente vacanza. Sembrerebbe che siano escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike. Infatti nella giornata di ieri nella tratta aerea in questione vi era buon tempo. Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea.