Bari, sciopero per Gaza: “Blocchiamo tutto”. Gli studenti si incatenano difronte al plesso di Lingue

“Oggi in occasione dello sciopero nazionale indetto dall’Unione sindacale di base, ci siamo incatenati davanti al plesso di lingue, in sostegno alla Palestina e alla Global Sumud Flotilla – la più grande missione umanitaria della storia contemporanea”. Lo scrivono gli studenti universitari del collettivo “Cambiare rotta”

“Come studenti universitari – dicono – crediamo sia fondamentale ora più che mai dimostrare che non rimarremo indifferenti davanti al genocidio perpetrato da Israele, al suo progetto coloniale e imperialista e alle sue atrocità. Mentre le navi da 44 Paesi viaggiano verso Gaza, minacciate dagli attacchi dei droni israeliani, noi studenti saremo l’equipaggio di terra; e dalle scuole alle università, con professori e personale tecnico-amministrativo, siamo pronti a far sentire la nostra voce.

Contro il genocidio e il nostro governo complice: BLOCCHIAMO TUTTO! Ci vediamo alle 10:00 in ateneo per unirci al corteo cittadino!”