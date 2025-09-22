LUNEDì, 22 SETTEMBRE 2025
Vasto incendio a Giovinazzo: diversi capannoni in fiamme. Sul posto i vigili

Ieri pomeriggio

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Settembre 2025 - 12:25
Vasto incendio ieri pomeriggio nel comune di Giovinazzo. I soccorsi sono stati allertati intorno alle ore 16.30. In fiamme tre capannoni, di cui due semi crollati contenenti per lo più bancali e materiali legnosi, il terzo invece quello più grande conteneva materiale edile.  I vigili del fuoco hanno impegnato tutte le risorse nel capannone più grande. In supporto giungeva un’altra squadra e l’autobotte chilolitrica per rifornire le autopompe già al lavoro. In seguito anche il mezzo speciale per ricaricare le bombole di aria dei vigili. Le operazioni si concludevano intorno alle ore 2 di notte. Non si registrano danni a persone.

