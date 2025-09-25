Licenze Ncc, incontro a Bari con l’Anci

Si è svolto a Bari, presso la sede di ANCI Puglia, un primo incontro tra i rappresentanti della categoria Taxi e NCC (Noleggio con Conducente) e i vertici di ANCI Puglia. L’iniziativa è stata richiesta dalla CNA Bari-BAT, con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate alle licenze NCC. La CNA Bari-BAT segue da vicino l’evolversi della situazione, ponendosi come punto di riferimento per le imprese del territorio e interlocutore attivo nei tavoli istituzionali.

Al tavolo erano presenti il Presidente della categoria Taxi Bari, Bartolo Scaramuzzi, il Presidente della categoria NCC Bari, Lorenzo Capiello, la Presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio, e il Segretario di ANCI Puglia, Alfredo Mignozzi. Per la CNA Bari-BAT è intervenuto il Segretario Provinciale Antonella Gernone, che ha ribadito l’impegno dell’associazione nel sostenere le imprese del settore e nel promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni locali.

Durante il confronto sono stati messi in evidenza i bisogni e le criticità della categoria che ostacolano un servizio adeguato e uniforme ai cittadini. L’obiettivo condiviso dai partecipanti è stato quello di individuare soluzioni equilibrate e regolamentazioni più efficaci, capaci di migliorare l’organizzazione del servizio per rispondere ai bisogni reali della collettività, nel rispetto delle normative di settore.