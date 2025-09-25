GIOVEDì, 25 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
83,989 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,989 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Al via l’OktoberFestBari 2025 al PalaBarTino

Il programma

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Settembre 2025 - 11:06
Grafica venerdì
  • 3 min
villaggiodelgusto.com

Venerdì 26 al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, prenderà il via l’OktoberFestBari 2025, un evento di tre giorni pensato per gli amanti della birra, della buona cucina e dell’intrattenimento dal vivo, che trasformerà lo spazio del quartiere Libertà in un vero e proprio villaggio del divertimento.

Durante l’iniziativa, organizzata da Bar Project con la collaborazione di Forst, saranno proposte numerose tipologie di birre chiare, scure e stagionali tra lager, pilsener, bock, doppelbok e molte altre, pronte a soddisfare ogni palato. Accanto agli stand dedicati alla celebre bevanda alcolica, sarà presente un’ampia area food con specialità pugliesi, street food e piatti tipici della tradizione barese.

Sarà disponibile birra non pastorizzata spillata a caduta direttamente dalla botte in legno, in linea con la famosa festa tedesca e saranno proposte offerte speciali come il 50% di sconto su tutte le birre Forst (supporter dell’iniziativa). Nei tre giorni ci saranno anche⁠ talk, masterclass e degustazioni guidate con Pasquale Ursi, mastro birraio e degustatore ufficiale Unionbirrai.

Oltre a vari stand dedicati alla protagonista, la birra, saranno presenti espositori locali, tra cui quelli legati all’artigianato, alla promozione del territorio e all’abbigliamento. Non mancheranno mercatini tipici e momenti dedicati alle degustazioni, e neppure giochi, spazi e attività per i più piccoli.

In particolare in questa prima giornata ci sarà l’esposizione di Casa Franga, uno spazio creativo dedicato alla ceramica artigianale. Oltre a essere una dimora di charme nel cuore di Bari Vecchia, è il laboratorio personale di Franca, che realizza creazioni in ceramica fatte a mano, spesso ispirate alla tradizione pugliese e alla vita quotidiana del borgo antico.

Per quanto riguarda la proposta di intrattenimento, durante questo primo appuntamento si esibirà il dj Topofante. Membro dello storico e pionieristico gruppo Pooglia Tribe, Carlo Montrone è anche noto come T.O.P. (Tongue of Pooglia). È attivo da diversi anni nella scena musicale underground, con uno stile che mescola funk, hip hop, elettronica e influenze locali pugliesi. Il suo lavoro si distingue per una forte componente sperimentale. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi mixtape e tracce su SoundCloud, tra cui “La Si Sendute 2.0”, “Tuffunkystuff”, “Expat” e “Soffritto d’aliish”. Per l’occasione proporrà un djset che mescolerà Hip Hop, Funk e Disco per una notte che profuma di groove e spensieratezza.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Dalla città

Bari, domani centro blindato per la...

Domani Bari vivrà una giornata di forti disagi alla viabilità cittadina...
- 25 Settembre 2025
Attualità

Dal Molise alla Puglia per difendere...

 Dal Molise alla Puglia per far sentire la loro voce in...
- 25 Settembre 2025
Dalla città

Al via l’OktoberFestBari 2025 al PalaBarTino

Venerdì 26 al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, prenderà...
- 25 Settembre 2025
Attualità

Aggressioni assistenti sociali, incontro in Regione...

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Dipartimento Welfare della...
- 25 Settembre 2025