LUNEDì, 29 SETTEMBRE 2025
Bari, “Impiccati cretino”: messaggi d’odio sui social per Fabio Romito

Il Gruppo Consiliare Romito Sindaco esprime la più ferma condanna per il gravissimo commento d’odio rivolto al coordinatore delle opposizioni

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Settembre 2025 - 15:30
Il Gruppo Consiliare Romito Sindaco esprime la più ferma condanna per il gravissimo commento d’odio rivolto al coordinatore delle opposizioni Fabio Romito, al quale un’utente ha scritto sotto un post su Facebook «Perché non ti impicchi cretino».

«Un messaggio del genere – sottolinea il capogruppo Carlo Patruno – oltrepassa ogni limite del confronto politico e civile e si configura come un inaccettabile incitamento alla violenza. Non si tratta infatti di una semplice offesa, ma dell’ennesimo segnale preoccupante di un clima di odio alimentato da alcuni esponenti del centrosinistra pugliese. Gli episodi di esclusione istituzionale verificatisi a Bitetto e in altri comuni della regione ne sono una conferma».

«Al consigliere Fabio Romito – conclude – esprimiamo piena solidarietà e vicinanza, sicuri che simili attacchi non riusciranno né a piegarne l’impegno, né a fermarne la determinazione. Allo stesso modo, noi consiglieri continueremo a svolgere con serietà e coraggio il nostro dovere, senza lasciarci intimidire, nell’interesse esclusivo dei cittadini baresi».

