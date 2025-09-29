LUNEDì, 29 SETTEMBRE 2025
“Operazione Felicità”: al via seconda edizione a Binetto. Domani la presentazione

Opportunità per bambini e ragazzi con disabilità di vivere emozionanti esperienze a bordo delle auto “speciali”

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Settembre 2025 - 17:44
operazione felicità
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Domani alle ore 12:00, presso la Sala del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Bari-BAT, in Via Ottavio Serena 26 a Bari (1° piano), si terrà la conferenza stampa di presentazione della 2ª edizione di “Operazione Felicità”, l’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi con disabilità e alle loro famiglie.

Alla conferenza prenderanno parte il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, dott. Antonio Giampietro, e il Questore della Provincia di Bari, dott. Massimo Gambino, insieme al presidente dell’Automobile Club Bari-BAT, Francesco Ranieri, e al presidente dell’Associazione Il Mito di Efesto APS, Vito Antonio Spadavecchia.

L’evento “Operazione Felicità” si terrà sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l’Autodromo del Levante di Binetto, e sarà una giornata di festa, inclusione e sensibilizzazione sui temi della disabilità, della legalità e della sicurezza stradale, con la partecipazione della Polizia di Stato, dei club Ferrari e Porsche Italia, delle associazioni di volontariato e con il supporto sanitario del Corpo Militare dell’Ordine di Malta e del CISOM – Gruppo Bari.

La missione principale di questa iniziativa è quella di regalare una giornata dedicata alla felicità, offrendo l’opportunità a bambini e ragazzi con disabilità di vivere emozionanti esperienze a bordo delle auto “speciali” della Polizia di Stato e dei club automobilistici Porsche Italia e Ferrari Italia. “Crediamo  – spiega il presidente dell’Associazione Il Mito di Efesto APS, Vito Antonio Spadavecchia – che queste esperienze possano portare gioia, inclusione e sensazioni uniche, contribuendo in maniera significativa al benessere dei partecipanti e alla diffusione di una cultura di solidarietà, rispetto e sicurezza stradale”.

L’iniziativa, come nella scorsa edizione, è aperta gratuitamente a bambini, ragazzi e famiglie che desiderano partecipare. Iscrizione gratuita Il modulo di iscrizione può essere inviato a partire dal 22 settembre 2025 ed entro le ore 12:00 del 2 ottobre 2025 all’indirizzo: segreteria@bari.aci.it

