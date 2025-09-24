Buona musica e tipicità pugliesi: si chiude il Giovinazzo Festival Beer. In 18 mila da tutta la Puglia

Il bere responsabile unito alla tipicità pugliese accompagnato dalla buona musica, ha segnato un nuovo successo per la Città di Giovinazzo. Il Festival Beer protagonista dal 19 al 21 settembre ha portato più di 18 mila persone in tre giorni, numerose le famiglie e i bambini presenti, infatti è stata una vera e propria festa di fine estate all’insegna del valore dell’amicizia e della tipicità.

Il festival del luppolo pugliese organizzato dall’associazione Spirito Libero con il supporto dell’assessorato al commercio del Comune di Giovinazzo è stato concepito per portare lo spirito made in Puglia in un grande evento, con l’obiettivo di concepire in una veste nuova una parte della città, località Trincea al Lungomare Marina Italiana.

“Abbiamo voluto darà un’altra opportunità di scelta ai nostri turisti – ancora numerosi in città- ma soprattutto – un occasione per scegliere Giovinazzo nel fine settimana di settembre – dichiara Cristina Piscitelli assessore al Commercio del Comune di Giovinazzo.

Il festival Beer è un format che declinato sulla base delle città che ci scelgono -può definirsi una nuova occasione di crescita turistica e di destagionalizzazione – Giovinazzo è stata una scommessa vinta – grazie ad una buona scelta artistica che ha unito la buona musica italiana, ad una location adeguata ma soprattutto allo spirito di convivialità e di tipicità che ci ha contraddistinto.