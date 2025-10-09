Bari, nuova vita per la ex Caserma Rossani: nasce la Piazza d’Arti

Un passo avanti per la riqualificazione urbana di Bari: dopo la bocciatura del progetto iniziale, il Comune ha affidato a Dodi Moss s.r.l. di Genova la progettazione esecutiva della Piazza d’Arti e delle aree verdi della ex Caserma Rossani. La decisione, pubblicata questa mattina sull’Albo pretorio, segue la verifica di ASSET CAB Puglia, che aveva riscontrato “non conformità” nel progetto del primo in graduatoria, rendendo necessario lo scorrimento della graduatoria per non rallentare i tempi di intervento.

Il progetto, finanziato con fondi PNRR per oltre 751 mila euro, punta a trasformare l’ex piazza d’armi centrale in un vero e proprio giardino urbano multifunzionale, collegato al futuro Polo culturale e Accademia delle Belle Arti. Al centro dell’area sorgerà una grande cavea ellittica, pensata per spettacoli ed eventi all’aperto, circondata da una duna vegetata con essenze autoctone che armonizza i diversi livelli del terreno e crea una sorta di “stanza a cielo aperto”.

Non solo spazi per la cultura: il progetto include anche la riqualificazione del viale pedonale interno, che collegherà corso Benedetto Croce a via Giulio Petroni e fungerà da percorso ciclopedonale con alberi piantumati nella zona centrale. L’obiettivo è migliorare la mobilità sostenibile tra est e ovest del quartiere, offrendo allo stesso tempo spazi pubblici di aggregazione e svago.

Con questo intervento, Bari conferma l’impegno a valorizzare aree storiche abbandonate, unendo rigenerazione urbana, cultura e sostenibilità ambientale in un progetto finanziato dai fondi europei del PNRR, pensato per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la vivibilità del centro urbano.﻿