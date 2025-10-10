VENERDì, 10 OTTOBRE 2025
Bari, ponte Omodeo: “Il degrado che non ci meritiamo”: la denuncia

"Bari merita rispetto. E il rispetto parte dalle piccole cose: cura, attenzione, presenza"

Pubblicato da: redazione | Ven, 10 Ottobre 2025 - 10:16
ponte omode
  • 25 sec
villaggiodelgusto.com

 “Bari, una delle città più importanti del Sud Italia, merita ben altro”, inizia così il lungo post di denuncia di Sos Città. ” E invece, sul ponte Omodeo, arteria fondamentale per la mobilità cittadina, crescono da sempre e indisturbati questi arbusti che oltre ad essere un simbolo di degrado che ormai è diventato la normalità, ostacolo la visuale degli automobilisti.  Erbacce ovunque, marciapiedi invasi, visuale compromessa e una sensazione costante di abbandono. Dove sono gli interventi di manutenzione? Dove sono i servizi comunali che dovrebbero garantire sicurezza, decoro e vivibilità?

Questo non è un angolo nascosto della città. È una delle principali vie di accesso e collegamento, attraversata ogni giorno da migliaia di baresi, pendolari, studenti, lavoratori. E allora ci chiediamo: perché chi amministra non vede ciò che è sotto gli occhi di tutti? Perché dobbiamo accettare questo silenzioso sfacelo?
BARI merita rispetto. E il rispetto parte dalle piccole cose: cura, attenzione, presenza”. Sos Città quindi chiede “interventi immediati”, chiede “che chi ha il compito di mantenere pulita e sicura la città faccia il proprio dovere”

