Natale a Bari, in piazza del Ferrarese un albero da 50mila luci colorate

Torna anche quest’anno l’appuntamento più atteso delle festività: il grande albero di Natale in piazza del Ferrarese. L’Amgas ha pubblicato gli avvisi per la manifestazione di interesse relativi all’allestimento dell’albero e all’organizzazione dell’evento inaugurale di accensione, fissato come da tradizione per il 6 dicembre.

L’edizione 2025 sarà dedicata al tema della pace, con un albero alto oltre 14 metri illuminato da 50mila luci a led colorate, inedita scelta rispetto alle consuete tonalità bianche calde. Un omaggio alle case e ai balconi baresi che, nei giorni di festa, si riempiono di colori e sfumature diverse, a comporre un’armonia collettiva.

“Abbiamo scelto le luci colorate per omaggiare una città viva, plurale e accogliente – ha spiegato il presidente di Amgas, Vanni Marzulli –. Il tema della pace richiama la figura di San Nicola, simbolo universale di dialogo e unità”. Il bando prevede due prestazioni: il posizionamento dell’albero e delle strutture accessorie (valore 46mila euro più IVA) e l’organizzazione della cerimonia di accensione (23mila euro più IVA), che si terrà la sera del 6 dicembre con spettacoli, musica ed effetti speciali. Gli operatori interessati avranno tempo fino al 20 ottobre 2025, ore 14, per presentare la propria manifestazione di interesse.

Foto repertorio