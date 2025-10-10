VENERDì, 10 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,324 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,324 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Natale a Bari, in piazza del Ferrarese un albero da 50mila luci colorate

Niente luci bianche, come di consueto. Pubblicati gli avvisi per la manifestazione di interesse per l'allestimento

Pubblicato da: redazione | Ven, 10 Ottobre 2025 - 15:41
albero natale bari
  • 40 sec
villaggiodelgusto.com

Torna anche quest’anno l’appuntamento più atteso delle festività: il grande albero di Natale in piazza del Ferrarese. L’Amgas ha pubblicato gli avvisi per la manifestazione di interesse relativi all’allestimento dell’albero e all’organizzazione dell’evento inaugurale di accensione, fissato come da tradizione per il 6 dicembre.

L’edizione 2025 sarà dedicata al tema della pace, con un albero alto oltre 14 metri illuminato da 50mila luci a led colorate, inedita scelta rispetto alle consuete tonalità bianche calde. Un omaggio alle case e ai balconi baresi che, nei giorni di festa, si riempiono di colori e sfumature diverse, a comporre un’armonia collettiva.

“Abbiamo scelto le luci colorate per omaggiare una città viva, plurale e accogliente – ha spiegato il presidente di Amgas, Vanni Marzulli –. Il tema della pace richiama la figura di San Nicola, simbolo universale di dialogo e unità”. Il bando prevede due prestazioni: il posizionamento dell’albero e delle strutture accessorie (valore 46mila euro più IVA) e l’organizzazione della cerimonia di accensione (23mila euro più IVA), che si terrà la sera del 6 dicembre con spettacoli, musica ed effetti speciali. Gli operatori interessati avranno tempo fino al 20 ottobre 2025, ore 14, per presentare la propria manifestazione di interesse.

Foto repertorio

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, una piaga che non conosce...

Da Carbonara a San Pasquale. Dal San Paolo a Carrassi. Ma...
- 10 Ottobre 2025
Dalla città

I mercati rionali piacciono ai baresi....

Piacciono e piacciono ancora tanto: nessun dubbio sulla capacità dei mercati...
- 10 Ottobre 2025
Dalla città

Rifiuti a Bari, al via il...

È in corso la distribuzione dei carrellati per le utenze non...
- 10 Ottobre 2025
Politica , Puglia

Consiglio, il congedo di Emiliano: “Ho...

Michele Emiliano si è congedato dall’aula del Consiglio regionale nell’ultima seduta...
- 10 Ottobre 2025