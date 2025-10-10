VENERDì, 10 OTTOBRE 2025
Rifiuti a Bari, al via il porta a porta per bar e ristoranti a Madonnella

In corso la distribuzione dei carrellati

Pubblicato da: redazione | Ven, 10 Ottobre 2025 - 17:32
È in corso la distribuzione dei carrellati per le utenze non domestiche del settore food nel quartiere Madonnella, dove dal 20 ottobre partirà il servizio di raccolta porta a porta delle diverse frazioni di rifiuti. Gli operatori Amiu stanno consegnando contenitori di varie dimensioni, tutti dotati di sistema di rilevazione R-fid, calibrati in base alla quantità di rifiuti prodotti e agli spazi disponibili.

L’area interessata dall’estensione del servizio – già attivo nella zona Umbertina – è quella compresa tra lungomare Trieste, via Caduti del 28 luglio 1943, la linea ferroviaria e via Di Vagno. Nel pomeriggio, le assessore all’Ambiente e alla Vivibilità urbana hanno incontrato i commercianti del quartiere per illustrare tempi e modalità del nuovo servizio, rispondendo a domande e dubbi. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni con i titolari di supermercati, panifici, macellerie, pescherie, fruttivendoli e altre attività del settore alimentare.

