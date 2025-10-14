Meteo: nuova fase di maltempo, servirà l’ombrello al Sud

La nuova settimana ci porterà due novità: il ritorno della pioggia su molte regioni e la fine della fase insolitamente mite. Insomma, spiega il team Giuliacci, stanno arrivando giornate buone per ombrelli e maglioncini, anche se in realtà non si tratterà di un cambiamento particolarmente brusco, né in termini di piogge, né in termini di freddo. Le temperature infatti caleranno a metà settimana, tra oggi e giovedì 16 ottobre, per l’infiltrazione di correnti fresche da est, ma il nucleo dell’aria fredda polare rimarrà a debita distanza, confinato sull’Europa Orientale: questo significa che nella seconda parte della settimana le temperature scenderanno anche al di sotto della norma, ma su valori comunque autunnali, e quindi, contrariamente a quanto proposto dai modelli qualche giorno fa, niente a che vedere con un vero anticipo di freddo invernale. E le piogge?

Nei prossimi giorni, spiega ancora il team Giuliacci, è atteso anche un po’ di maltempo, in questo caso portato da quel vortice di bassa pressione che negli ultimi giorni ha vagabondato sul Mediterraneo Centrale e che tra mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre si spingerà più vicino alla nostra Penisola, portando così piogge sparse su gran parte del Sud e Isole; è possibile anche il parziale coinvolgimento del Centro, e in particolare di alcune aree di Lazio, Abruzzo e Molise, mentre al Nord il tempo rimarrà decisamente più stabile e asciutto. Si tratterà comunque di un peggioramento moderato e transitorio, perché già per l’ultima parte della settimana appare probabile il ritorno a condizioni meteo più stabili in tutta Itali