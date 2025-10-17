VENERDì, 17 OTTOBRE 2025
Maltempo a Bari, piove ed è subito caos: strade allagate e impraticabili

Sottovia Bruno Buozzi chiuso al traffico

Pubblicato da: redazione | Ven, 17 Ottobre 2025 - 08:43
La pioggia su Bari è iniziata già ieri ma nella notte è diventata un vero nubifragio e secondo le previsioni continuerà così per il resto della giornata. Se n’è accorto chi è oggi per strada. Tanti i tratti stradali impraticabili. A partire dal sottovia Bruno Buozzi,  chiuso al transito, proprio a causa di “allagamenti in atto”, spiega la polizia locale che consiglia di “scegliere percorsi alternativi”.

Difficile la situazione anche via Napoli prima dello sblocco della tangenziale.  “E’ un lago”, avvisa chi è su strada.

