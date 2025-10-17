Maltempo a Bari, piove ed è subito caos: strade allagate e impraticabili

La pioggia su Bari è iniziata già ieri ma nella notte è diventata un vero nubifragio e secondo le previsioni continuerà così per il resto della giornata. Se n’è accorto chi è oggi per strada. Tanti i tratti stradali impraticabili. A partire dal sottovia Bruno Buozzi, chiuso al transito, proprio a causa di “allagamenti in atto”, spiega la polizia locale che consiglia di “scegliere percorsi alternativi”.

Difficile la situazione anche via Napoli prima dello sblocco della tangenziale. “E’ un lago”, avvisa chi è su strada.