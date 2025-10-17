VENERDì, 17 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,475 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,475 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

In corso sciopero dell’Amiu a Bari: e qualche effetto si vede

Alcuni servizi non sono stati garantiti

Pubblicato da: redazione | Ven, 17 Ottobre 2025 - 12:35
immondizia
  • 55 sec
villaggiodelgusto.com

Come era stato preannunciato oggi scioperano gli addetti ai lavori Amiu. E gli effetti in strada si vedono. Pur garantendo i servizi minimi essenziali, altri servizi non sono stati infatti assicurati. Nel dettaglio, nella giornata di oggi, non sono stati garantiti lo svuotamento dei cassonetti, il ritiro dei contenitori del porta a porta, lo spazzamento delle strade, il ricambio dei cestini gettacarte, l’apertura degli uffici start up.

Oggi si ricorda è sciopero generale nazionale degli addetti al comparto di Igiene ambientale proclamato per l’intera giornata dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Amiu Puglia rinnova l’appello ai cittadini alla collaborazione per limitare al massimo i possibili disagi.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Lavori a Bari, stop a rischi...

Il Comune di Bari ha affidato il servizio di sorveglianza archeologica...
- 17 Ottobre 2025
Eventi

Oggi è la giornata internazionale contro...

Oggi ricorre la Giornata internazionale contro la povertà, istituita dall’ONU nel...
- 17 Ottobre 2025
Attualità

Ancora maltempo in Puglia, in arrivo...

Nessuna tregua dal maltempo in Puglia dove anche per la giornata...
- 17 Ottobre 2025
Musica

L’amore in playlist: perché le coppie...

C’è chi dice che l’amore passi dallo stomaco. Ma, secondo la...
- 17 Ottobre 2025