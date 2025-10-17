In corso sciopero dell’Amiu a Bari: e qualche effetto si vede

Come era stato preannunciato oggi scioperano gli addetti ai lavori Amiu. E gli effetti in strada si vedono. Pur garantendo i servizi minimi essenziali, altri servizi non sono stati infatti assicurati. Nel dettaglio, nella giornata di oggi, non sono stati garantiti lo svuotamento dei cassonetti, il ritiro dei contenitori del porta a porta, lo spazzamento delle strade, il ricambio dei cestini gettacarte, l’apertura degli uffici start up.

Oggi si ricorda è sciopero generale nazionale degli addetti al comparto di Igiene ambientale proclamato per l’intera giornata dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Amiu Puglia rinnova l’appello ai cittadini alla collaborazione per limitare al massimo i possibili disagi.