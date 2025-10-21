MARTEDì, 21 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,559 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,559 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Corsa al “posto fisso”, anche da Bari: in tanti a Lecce per il maxi concorso pubblico

Il bando prevede l'assunzione di un totale di 2970 persone

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Ottobre 2025 - 16:18
WhatsApp Image 2025-10-21 at 15.58.23
  • 5 sec
villaggiodelgusto.com

Corsa al posto fisso da parte dei cittadini pugliesi, tanti anche da Bari che oggi hanno preso parte al maxi concorso del Ministero della Giustizia tenutosi a Lecce. Il bando prevede l’assunzione di un totale di 2970 persone con l’opportunità di ottenere un posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato sia per laureati sia per diplomati. Più nel dettaglio il concorso punta all’assunzione di 2600 persone con diploma per l’area assistenti che avranno mansioni di assistenza alle cancellerie e di 370 laureati che invece avranno ruolo di funzionari per il supporto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tanti i cittadini e le cittadine che oggi si sono recati a Lecce, luogo in cui si è tenuto il concorso (previsto anche nei prossimi giorni), per provare ad ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Benjamin Bayl dirige l’Orchestra del Teatro...

Mercoledì 22 ottobre alle 20.30 al Teatro Petruzzelli è in programma...
- 21 Ottobre 2025
Attualità

A Bari 60 nuove iniziative per...

Oltre 200 rappresentanti di enti pubblici, università, centri di ricerca, ONG...
- 21 Ottobre 2025
Cronaca

Oltre 270mila euro percepiti senza averne...

La Guardia di Finanza ha denunciato 17 persone accusate di aver...
- 21 Ottobre 2025
Cultura , Dalla città

Bari, “Il potere delle parole”: lo...

È stato presentato questa mattina, nella sala giunta di Palazzo della...
- 21 Ottobre 2025