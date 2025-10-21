Corsa al “posto fisso”, anche da Bari: in tanti a Lecce per il maxi concorso pubblico

Corsa al posto fisso da parte dei cittadini pugliesi, tanti anche da Bari che oggi hanno preso parte al maxi concorso del Ministero della Giustizia tenutosi a Lecce. Il bando prevede l’assunzione di un totale di 2970 persone con l’opportunità di ottenere un posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato sia per laureati sia per diplomati. Più nel dettaglio il concorso punta all’assunzione di 2600 persone con diploma per l’area assistenti che avranno mansioni di assistenza alle cancellerie e di 370 laureati che invece avranno ruolo di funzionari per il supporto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tanti i cittadini e le cittadine che oggi si sono recati a Lecce, luogo in cui si è tenuto il concorso (previsto anche nei prossimi giorni), per provare ad ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato.