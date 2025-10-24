VENERDì, 24 OTTOBRE 2025
Puglia, la Regione potenzia il sistema sanitario: previste nuove assunzioni

Nuovi infermieri distribuiti tra le varie province

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Ottobre 2025 - 10:24
La Regione Puglia potenzia il sistema sanitario con l’assunzione di mille nuovi infermieri, distribuiti tra le diverse province. L’annuncio arriva nell’ambito di un più ampio percorso di rafforzamento della sanità pubblica, guidato dal presidente Michele Emiliano e dall’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese.

“La tutela della salute collettiva è da sempre uno dei nostri obiettivi principali – dichiarano dalla Regione –. Negli ultimi anni abbiamo avviato un percorso di crescita costante, fatto di impegno, dedizione e interventi mirati, per consolidare e rendere più efficiente il sistema sanitario regionale”.

Il nuovo concorso, gestito dall’Asl di Bari, rappresenta un passo concreto per colmare le carenze di personale e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.”Le risposte non si trovano nelle parole, ma nei risultati raggiunti – aggiungono –. Questa misura è il simbolo di una buona politica, fatta con il cuore e orientata al benessere delle persone”.

Foto repertorio

