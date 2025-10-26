In Puglia crescono le imprese: oltre mille attività in più

In Puglia continua a crescere il numero delle imprese. Tra luglio e settembre 2025, il Registro delle imprese delle Camere di Commercio ha registrato 3.936 nuove iscrizioni a fronte di 2.813 cessazioni, con un saldo positivo di 1.123 attività in più e un tasso di crescita dello 0,30%, in aumento rispetto allo 0,24% dello stesso periodo del 2024.

A trainare la crescita pugliese sono soprattutto le società di capitale, con un incremento dello 0,85%, seguite dalle ditte individuali (+0,08%), mentre le società di persone restano stabili. Tutte le province pugliesi mostrano un bilancio positivo, con Bari in testa (+0,46%), seguita da Brindisi (+0,37%) e Foggia (+0,20%).

Segnali incoraggianti arrivano anche dal comparto artigiano, che chiude il trimestre con 63 imprese in più e un tasso di crescita dello 0,10%, invertendo la tendenza negativa del 2024 (-0,02%).

“I dati confermano la capacità delle imprese pugliesi di reagire e adattarsi alle sfide del contesto economico”, commenta Luciana Di Bisceglie, presidente di Unioncamere Puglia. “La crescita delle società di capitale e dei servizi dimostra una spinta verso modelli più strutturati e innovativi. È un segnale di fiducia importante, che testimonia come la Puglia stia rafforzando la propria attrattività economica e la propensione all’imprenditorialità”.

Il quadro nazionale

A livello italiano, il terzo trimestre 2025 si chiude con 16.920 imprese in più, frutto di 61.257 nuove iscrizioni e 44.337 cessazioni, con un tasso di crescita dello 0,29%, in aumento rispetto allo 0,26% del 2024.

Il contributo maggiore arriva dalle società di capitale, che rappresentano l’86% della crescita complessiva e crescono dello 0,75%, confermandosi la forma giuridica preferita dai nuovi imprenditori.

Fra i settori, spiccano le attività finanziarie e assicurative (+1,56%), la fornitura di energia (+1,43%) e l’istruzione (+1,06%), mentre restano in difficoltà commercio, manifatturiero e agricoltura (tutti prossimi allo zero).

Positivo anche l’andamento dell’artigianato nazionale, che registra 1.888 imprese in più (+0,15%), migliorando rispetto al +0,09% del 2024, trainato dal settore delle costruzioni (+1.224 unità).

Il Sud e Isole si confermano l’area più dinamica in valore assoluto, con 6.202 nuove imprese e un tasso di crescita dello 0,31%, superiore alla media nazionale.