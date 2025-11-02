Airbnb, a Bari + 250% di appartamenti in sette anni

A Bari si è registrato un + 250% di unità abitative messe a disposizione su Airbnb dal 2017 al 2024. Lo rivela il rapporto “Chi gestisce davvero il mercato Airbnb? Gli affitti brevi in Italia dal 2017 al 2024” redatto da Future Urban Legacy Lab e dal Politecnico di Torino.

Nell’indagine si fornisce un’analisi su scala nazionale del fenomeno, che ha visto crescere le unità abitative attive in Italia fino a circa 754mila nel 2024 con un aumento del 52 per cento, pari a 1 milione e 107 mila posti letto in più.

A Bari si è passati dalle 1.307 unità abitative nel 2017 alle 4.569 del 2024 con un incremento come detto del 250 %. È l’aumento maggiore in Italia, basti pensare che seguono Napoli con un +98%, Catania con un + 90% e Genova con + 86%.

All’aumento dell’offerta di alloggi è corrisposto anche un incremento delle loro “prestazioni”. Le unità abitative presenti sulla piattaforma, tra il 2017 e il 2024, hanno visto crescere in modo significativo il numero di notti prenotate annualmente per unità (raggiungendo le 70 notti nel 2024 con un incremento del 50%), così come la tariffa media giornaliera (cresciuta del 50%, giungendo a una media di 167 euro a notte). Ciò si è tradotto nella crescita dei valori economici generati dagli affitti disponibili su Airbnb: si è passati da un giro di affari di circa 2,5 miliardi di euro nel 2017 a 8,8 miliardi nel 2024, con un aumento prossimo al 242%. Ad alzarsi sono anche i ricavi per unità, cresciuti del 124% (da 5.200 euro nel 2017 a 11.700 nel 2024).

Sempre prendendo il caso Bari, si è passati da un ricavo annuale di 3.684 euro ad unità nel 2017 a 12.384 euro nel 2024 con un aumento del +236%. Seguono Palermo con + 235%, Bologna con + 225%, Roma con + 194 %, Milano con + 192%.

Ed anche per il numero di “large Host” (ossia coloro che gestiscono più di 10 appartamenti) la città di Bari è prima a livello nazionale. È passata dai 34 nel 2017 ai 1.115 nel 2024, con un aumento del + 3.179 %. Per capire l’entità del fenomeno, la seconda città con l’aumento più elevato, pari ad un + 958 % è Cagliari, seguita da Genova (+834%), Reggio Calabria (+556 %), Bologna (+306%), Milano con + 208 %.