MARTEDì, 04 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,863 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,863 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Liste d’attesa, all’Istituto Tumori di Bari prime visite garantite entro 72 ore nel 95% dei casi

E' quanto emerge dal monitoraggio condotto da InnovaPuglia nell’ambito del Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Novembre 2025 - 10:49
inaugurazione nuovo reparto ospedale Oncologico Giovanni Paolo II
  • 2 min

Tempi rapidi e percorsi efficienti per i pazienti oncologici, è quanto emerge dal monitoraggio condotto da InnovaPuglia nell’ambito del Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA). Nel primo semestre del 2025 sono state analizzate oltre 16mila prestazioni di primo accesso, con risultati di eccellenza per la sanità pugliese. In particolare, la prima visita oncologica è stata assicurata entro 72 ore nel 95,3% dei casi urgenti, nel 97,4% delle prestazioni a priorità breve e nel 100% di quelle programmate. Dati che confermano l’elevata capacità organizzativa dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, dove l’attesa media resta tra le più basse a livello nazionale.

“Garantire tempi rapidi per i pazienti oncologici è un obiettivo strategico per la sanità pubblica e per la nostra missione di cura – spiega Alessandro Delle Donne, Commissario Straordinario dell’Istituto –. Un ruolo chiave in questo risultato è svolto dal Centro di Orientamento Oncologico (Coro), che rappresenta una piattaforma moderna e dinamica capace di coordinare la presa in carico dei pazienti sul territorio. Con l’evoluzione del TeleCoro, interpretiamo la visione del PNRR verso una sanità territoriale più vicina, continua e integrata, che accompagna il paziente anche a distanza lungo tutto il percorso di cura”. Il Commissario sottolinea inoltre l’importanza del lavoro multidisciplinare che coinvolge tutte le unità operative dell’Istituto: “Questo modello di collaborazione ci permette di garantire rapidità negli approfondimenti diagnostici, continuità assistenziale e una presa in carico completa, dall’accoglienza alla terapia fino al monitoraggio nel tempo”.

Buoni risultati anche per l’area ginecologica, dove sono state monitorate oltre 1.600 prime visite e 1.400 ecografie ginecologiche, con livelli di aderenza superiori all’85% per le prestazioni programmate. L’Oncologico di Bari ha inoltre avviato un percorso di rimodulazione organizzativa per ridurre ulteriormente i tempi d’attesa, mantenendo al contempo l’elevata efficienza già garantita nelle prestazioni prioritarie. Il monitoraggio semestrale, previsto dal PNGLA e condotto secondo criteri nazionali di trasparenza, si conferma così un presidio di qualità per la sanità pubblica e uno strumento di miglioramento continuo al servizio dei cittadini e della cura oncologica.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari dice addio a Roberto Soffiatti,...

Si è spento oggi, all’età di 61 anni, Roberto Soffiatti, titolare...
- 4 Novembre 2025
Dalla città

Bari, il Comune corre ai ripari:...

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche rende noto che è...
- 4 Novembre 2025
Dalla città

Bari, cantiere per realizzazione del Brt:...

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT - Bus...
- 4 Novembre 2025
Dalla città

Bari, al via riqualificazione di via...

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche rende noto sono in...
- 4 Novembre 2025