DOMENICA, 09 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,980 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,980 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, controlli a tappeto su camion e scooter: raffica di multe e sequestri

Più sicurezza e rispetto delle regole sulle strade cittadine

Pubblicato da: redazione | Dom, 9 Novembre 2025 - 15:54
foto controlli
  • 2 min

Settimana intensa di controlli sulle strade baresi, dove la Polizia Locale e i funzionari della Motorizzazione Civile hanno unito le forze per verificare il rispetto delle norme da parte di mezzi pesanti e veicoli di micromobilità. Due giornate di verifiche mirate, che hanno portato all’accertamento di numerose irregolarità e al fermo di alcuni veicoli non conformi.

Mercoledì 5 novembre l’attenzione si è concentrata sui camion e sugli autoarticolati. Dieci i mezzi controllati, con ben 19 violazioni riscontrate. In particolare, sono emersi quattro casi di tachigrafi alterati o non conformi, che hanno comportato anche il ritiro della patente ai fini della sospensione. Una sanzione è scattata per distacco irregolare di lavoratori nel trasporto internazionale, mentre altre undici violazioni hanno riguardato i tempi di guida e di riposo non rispettati, nonché eccessi di velocità. Tre, infine, le contestazioni per mancanza di licenze o autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi: uno dei mezzi è stato sottoposto a fermo amministrativo di tre mesi con ritiro delle carte di circolazione.

Sabato 8 novembre i controlli si sono spostati sulla micromobilità, un settore sempre più diffuso ma spesso al centro di irregolarità. Nove i veicoli verificati grazie al banco prova mobile della Motorizzazione Civile e dodici le sanzioni elevate. Tra queste, due ciclomotori e due biciclette a pedalata assistita sono risultati alterati e sanzionati in base all’articolo 97 del Codice della Strada. È stato inoltre fermato un motociclo di grossa cilindrata il cui rumore superava i limiti consentiti: per il conducente, oltre alla multa, è scattata la segnalazione per revisione straordinaria del veicolo.

L’obiettivo dei controlli congiunti è garantire maggiore sicurezza e legalità sulle strade cittadine, ma anche tutelare la vivibilità urbana. La Polizia Locale di Bari ha annunciato che le verifiche proseguiranno nei prossimi mesi, con un’attenzione particolare a tutte le categorie di veicoli, dai mezzi pesanti agli scooter elettrici, per contrastare comportamenti scorretti e ridurre i rischi di incidenti.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, taser alla polizia locale? A...

Ha avuto il parere favorevole della commissione consiliare il nuovo regolamento...
- 9 Novembre 2025
Cultura

A Bari arriva il primo festival...

Fare scuola con le arti. La scuola capace di emozionare, (in)segnare,...
- 9 Novembre 2025
Tecnologia

Quando la scienza incontra la speranza:...

La prima gravidanza al mondo con supporto dell’intelligenza artificiale apre un...
- 9 Novembre 2025
Lavoro

Bando di concorso per 1.985 allievi...

Indetto, per l’anno 2025, un pubblico concorso, per titoli ed esami,...
- 9 Novembre 2025