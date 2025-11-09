Bari, controlli a tappeto su camion e scooter: raffica di multe e sequestri

Settimana intensa di controlli sulle strade baresi, dove la Polizia Locale e i funzionari della Motorizzazione Civile hanno unito le forze per verificare il rispetto delle norme da parte di mezzi pesanti e veicoli di micromobilità. Due giornate di verifiche mirate, che hanno portato all’accertamento di numerose irregolarità e al fermo di alcuni veicoli non conformi.

Mercoledì 5 novembre l’attenzione si è concentrata sui camion e sugli autoarticolati. Dieci i mezzi controllati, con ben 19 violazioni riscontrate. In particolare, sono emersi quattro casi di tachigrafi alterati o non conformi, che hanno comportato anche il ritiro della patente ai fini della sospensione. Una sanzione è scattata per distacco irregolare di lavoratori nel trasporto internazionale, mentre altre undici violazioni hanno riguardato i tempi di guida e di riposo non rispettati, nonché eccessi di velocità. Tre, infine, le contestazioni per mancanza di licenze o autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi: uno dei mezzi è stato sottoposto a fermo amministrativo di tre mesi con ritiro delle carte di circolazione.

Sabato 8 novembre i controlli si sono spostati sulla micromobilità, un settore sempre più diffuso ma spesso al centro di irregolarità. Nove i veicoli verificati grazie al banco prova mobile della Motorizzazione Civile e dodici le sanzioni elevate. Tra queste, due ciclomotori e due biciclette a pedalata assistita sono risultati alterati e sanzionati in base all’articolo 97 del Codice della Strada. È stato inoltre fermato un motociclo di grossa cilindrata il cui rumore superava i limiti consentiti: per il conducente, oltre alla multa, è scattata la segnalazione per revisione straordinaria del veicolo.

L’obiettivo dei controlli congiunti è garantire maggiore sicurezza e legalità sulle strade cittadine, ma anche tutelare la vivibilità urbana. La Polizia Locale di Bari ha annunciato che le verifiche proseguiranno nei prossimi mesi, con un’attenzione particolare a tutte le categorie di veicoli, dai mezzi pesanti agli scooter elettrici, per contrastare comportamenti scorretti e ridurre i rischi di incidenti.﻿