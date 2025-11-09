Bari, taser alla polizia locale? A decidere il Consiglio comunale

Ha avuto il parere favorevole della commissione consiliare il nuovo regolamento per la disciplina “dell’armamento e degli strumenti di autotutela del corpo di Polizia locale di Bari” . Il regolamento prevede una nuova dotazione per gli agenti della polizia locale, come i bracciali di contenimento, i bastoni estensibili, i giubbotti antiproiettile, gli spray antiaggressione e i guanti anti taglio. Ma – come previsto dalla normativa – contempla anche l’uso dei taser per il quale il sindaco Vito Leccese si è dichiarato sempre contrario. Ed è per questo che, condividendo la decisione con la giunta comunale, anche alla luce dei tragici fatti verificatisi a seguito dell’utilizzo di quest’arma (l’ultimo episodio il 7 ottobre scorso quando un 35enne è deceduto dopo essere stato colpito da un taser a Napoli) lo stesso Leccese ha annunciato che sottoporrà una proposta di emendamento per la cancellazione dei relativi articoli inerenti l’uso del taser.

Il dibattito si è spostato nella commissione presieduta dal consigliere del Pd, Antonio Bozzo. «Abbiamo espresso il parere positivo sul nuovo regolamento per la disciplina dell’armamento e degli strumenti di autotutela del corpo della polizia locale – ha spiegato Bozzo – ma rispetto all’utilizzo dei taser la maggioranza auspica, a margine del dibattito in Consiglio comunale, di addivenire ad una proposta condivisa di emendamento che possa escludere la dotazione e la sperimentazione del taser alla luce degli ultimi fatti di cronaca».

In Consiglio comunque si annunciano posizioni discordanti, con l’opposizione favorevole almeno all’avvio della sperimentazione.

Bozzo ha inoltre proposto una revisione della norma nazionale che estenda alla polizia locale, impegnata in mansioni di ordine pubblico, gli stessi diritti della Polizia di Stato ad esempio con la previsione di un limite massimo di età per l’espletamento del servizio e il posizionamento in quiescenza a 60 anni con il massimo dei contributi garantiti dallo Stato. «L’espletamento di un servizio con un’arma in dotazione è fonte di stress prolungato e pertanto non si può chiedere agli agenti della locale di girare armati fino ai 67 anni che diventeranno 70 negli anni come previsto dalla Fornero», precisa Bozzo.