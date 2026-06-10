A Bari torna “Scola la sabbia”: volontari in azione per ripulire la spiaggia

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Torna a Bari l’appuntamento con “Scola la Sabbia”, l’iniziativa di cittadinanza attiva promossa da Retake Bari per la cura del litorale cittadino. La quinta edizione della manifestazione si svolgerà venerdì 12 giugno, dalle 17 alle 19, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

Quest’anno l’evento affiancherà alle tradizionali attività di tutela ambientale un intervento di rigenerazione urbana. I volontari saranno infatti impegnati nella raccolta di microplastiche e mozziconi di sigaretta presenti sulla spiaggia, tra i rifiuti più diffusi e dannosi per l’ecosistema marino, ma anche nel ripristino delle parti del murale di Pane e Pomodoro danneggiate da atti vandalici e dall’incendio che ha interessato l’area durante lo scorso inverno.

L’obiettivo dell’iniziativa è contribuire concretamente alla salvaguardia del litorale e, allo stesso tempo, sensibilizzare cittadini e frequentatori della spiaggia sull’importanza della cura degli spazi pubblici. “Scola la Sabbia è molto più di una semplice attività di volontariato ambientale” spiega la responsabile di Retake Bari, Annalisa Condurro. “È un gesto concreto di amore verso la città e verso il mare che la caratterizza. Quest’anno abbiamo scelto di unire la tutela dell’ambiente alla rigenerazione di un’opera che appartiene alla comunità, perché crediamo che la bellezza vada custodita ogni giorno. Pane e Pomodoro è uno spazio vissuto da migliaia di persone e iniziative come questa dimostrano che ciascuno può fare la propria parte per renderlo più accogliente, pulito e bello”.

L’iniziativa è aperta a cittadini, famiglie e giovani. Anche per questa edizione sarà presente il Raw Bus, che offrirà una bibita fresca ai partecipanti che consegneranno un bicchiere pieno di mozziconi raccolti durante le attività. La partecipazione è gratuita previa registrazione. Agli aderenti viene consigliato di indossare abiti comodi; i materiali necessari saranno forniti dagli organizzatori.