Bari, svolta per il mercato agroalimentare di Mungivacca: arriva la rotatoria

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Una rotatoria per migliorare gli accessi al Mercato Agroalimentare di Bari, nel quartiere Mungivacca. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento della viabilità pubblica di accesso al MAAB, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi.

L’intervento nasce dalla necessità di risolvere alcune criticità dell’attuale configurazione viaria, basata su bretelle provvisorie e innesti a raso. In particolare, si registrano il restringimento della bretella nord, difficoltà di accesso per i veicoli provenienti dalla complanare est della Statale 100 Bari-Taranto e, sulla bretella sud, la presenza di una curva a “U” particolarmente penalizzante per il transito dei mezzi pesanti.

La soluzione individuata è una nuova intersezione a circolazione rotatoria compatta a tre bracci, denominata “RMAAB”, con diametro esterno di 40 metri. La geometria dell’opera prevede una corona giratoria larga 9 metri, corsie da 3,50 metri, banchine laterali e raccordi progettati per agevolare le manovre di immissione e uscita, con particolare attenzione alle esigenze dei mezzi pesanti e degli autoarticolati che quotidianamente raggiungono il mercato.

Il progetto comprende anche il completo adeguamento della piattaforma stradale, con una nuova pavimentazione dallo spessore complessivo di 57 centimetri, la sostituzione delle barriere di sicurezza, il rifacimento della segnaletica e la sistemazione delle aree marginali. Sul fronte ambientale, sono previsti interventi di rinaturalizzazione delle superfici residue, un impianto di pubblica illuminazione con sette punti luce a LED ad alta efficienza energetica e un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

“L’approvazione di questo progetto — commenta l’assessore Scaramuzzi — rappresenta un passaggio atteso e necessario per il potenziamento delle infrastrutture a servizio di uno dei principali poli economici e logistici della nostra città. Il MAAB svolge infatti una funzione essenziale non solo per l’approvvigionamento e la distribuzione delle merci, ma anche per la competitività dell’intero sistema produttivo territoriale, e per questo necessita di collegamenti adeguati, sicuri ed efficienti. È un’opera che guarda al futuro, perché interviene non soltanto sulla mobilità, ma sulla capacità stessa del territorio di sostenere la crescita delle proprie attività economiche e logistiche. L’attenzione riservata anche agli aspetti ambientali e alla sostenibilità dell’intervento, attraverso la riqualificazione delle aree marginali, l’utilizzo di sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica e la realizzazione di un moderno sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche è la dimostrazione di un approccio integrato alla progettazione dello spazio pubblico che risponde all’obiettivo dell’amministrazione di coniugare sicurezza, funzionalità, qualità urbana e sostenibilità”.

Sull’intervento si esprime anche l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli: “L’intervento sulla sistemazione della viabilità all’esterno è propedeutico all’ingresso in sicurezza dei mezzi all’interno del MAAB. È il passaggio che si aspettava da parte dell’amministrazione comunale: ora la palla passa alla società consortile MAAB, che speriamo riesca a favorire in tempi rapidi lo spostamento degli imprenditori mercatali all’interno della struttura”.

Il costo complessivo dell’intervento è di 1 milione e 400mila euro, finanziato per 1 milione dalla Regione Puglia attraverso la Programmazione Complementare POC Puglia 2014-2020 e per i restanti 400mila euro dal Comune di Bari.