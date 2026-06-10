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Batteri oltre i limiti nel ghiaccio alimentare, ritirati lotti dagli scaffali in Italia

Ecco il lotto segnalato dal Ministero della Salute

Pubblicato da: redazione | Mer, 10 Giugno 2026 - 09:25
carrello vuoto supermercato
  • 36 sec
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Si amplia l’allerta sul ghiaccio alimentare contaminato. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di ghiaccio a cubetti a marchio Selex per la presenza di enterococchi intestinali oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 2 chilogrammi, appartiene al lotto B130426 e riporta come termine minimo di conservazione la data del 13 aprile 2028.

Secondo quanto comunicato, il richiamo è stato disposto dal produttore dopo il riscontro della presenza di batteri che, in base al decreto legislativo 18/2023, dovrebbero risultare assenti nel ghiaccio destinato al consumo alimentare. Il prodotto è realizzato da Premium Italia Srl nello stabilimento di Quarto d’Altino, in provincia di Venezia. Lo stesso lotto era già stato richiamato nei giorni scorsi con altri marchi commerciali, tra cui Blues di Eurospin e Ghiaccio Facile.

Il provvedimento relativo al marchio Selex, pur riportando la data del 1° giugno 2026 come gli altri richiami, è stato pubblicato dal Ministero della Salute soltanto l’8 giugno. In via precauzionale, i consumatori che abbiano acquistato confezioni appartenenti al lotto interessato sono invitati a non utilizzare il prodotto e a riportarlo nel punto vendita dove è stato acquistato per ottenere il rimborso o la sostituzione.

Foto Freepik

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