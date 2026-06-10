Cresce meno del previsto l’economia pugliese nel 2025, almeno stando ai dati diffusi dalla Banca d’Italia nel suo rapporto annuale “L’economia della Puglia”, presentato oggi a Bari. Secondo l’indicatore Iter, il Pil regionale è aumentato dello 0,4%, un dato inferiore sia alla media del Mezzogiorno, ferma allo 0,7%, sia a quella nazionale, che si è attestata sullo 0,5%.
Il quadro industriale mostra una crescita del valore aggiunto dello 0,5%, in un anno caratterizzato da instabilità geopolitica e tensioni commerciali. Gli investimenti delle imprese, però, si sono rafforzati grazie alla riduzione del costo del credito.
Un segnale più incoraggiante arriva dalle costruzioni, dove il valore aggiunto è salito del 3,4%, trainato soprattutto dalle opere pubbliche legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’edilizia privata ha invece seguito una dinamica leggermente peggiorata: le compravendite di abitazioni sono calate dello 0,9%, mentre i prezzi delle case sono cresciuti del 3,7%.
Nel terziario la crescita si è fermata allo 0,3%. Il commercio ha “continuato a risentire della debolezza dei consumi, che hanno beneficiato solo in parte della domanda turistica”. In agricoltura il bilancio è negativo: il valore aggiunto è calato a causa della “crisi idrica che nel 2024 ha continuato a incidere negativamente sui raccolti”.
L’unico settore che chiude l’anno con numeri decisamente positivi è il turismo. Arrivi e presenze sono cresciuti rispettivamente del 13,1% e del 10,4%. Un dato che tuttavia il rapporto accompagna con una nota critica: il settore “registra una elevata diffusione di lavoro stagionale e part-time e retribuzioni inferiori alla media del settore privato”.
Puglia, economia al rallentatore: cresce meno del Sud e dell’Italia
Il rapporto della Banca d'Italia fotografa un 2025 in chiaroscuro
Cresce meno del previsto l’economia pugliese nel 2025, almeno stando ai dati diffusi dalla Banca d’Italia nel suo rapporto annuale “L’economia della Puglia”, presentato oggi a Bari. Secondo l’indicatore Iter, il Pil regionale è aumentato dello 0,4%, un dato inferiore sia alla media del Mezzogiorno, ferma allo 0,7%, sia a quella nazionale, che si è attestata sullo 0,5%.