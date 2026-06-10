Puglia, economia al rallentatore: cresce meno del Sud e dell’Italia

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Cresce meno del previsto l’economia pugliese nel 2025, almeno stando ai dati diffusi dalla Banca d’Italia nel suo rapporto annuale “L’economia della Puglia”, presentato oggi a Bari. Secondo l’indicatore Iter, il Pil regionale è aumentato dello 0,4%, un dato inferiore sia alla media del Mezzogiorno, ferma allo 0,7%, sia a quella nazionale, che si è attestata sullo 0,5%.

Il quadro industriale mostra una crescita del valore aggiunto dello 0,5%, in un anno caratterizzato da instabilità geopolitica e tensioni commerciali. Gli investimenti delle imprese, però, si sono rafforzati grazie alla riduzione del costo del credito.

Un segnale più incoraggiante arriva dalle costruzioni, dove il valore aggiunto è salito del 3,4%, trainato soprattutto dalle opere pubbliche legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’edilizia privata ha invece seguito una dinamica leggermente peggiorata: le compravendite di abitazioni sono calate dello 0,9%, mentre i prezzi delle case sono cresciuti del 3,7%.

Nel terziario la crescita si è fermata allo 0,3%. Il commercio ha “continuato a risentire della debolezza dei consumi, che hanno beneficiato solo in parte della domanda turistica”. In agricoltura il bilancio è negativo: il valore aggiunto è calato a causa della “crisi idrica che nel 2024 ha continuato a incidere negativamente sui raccolti”.

L’unico settore che chiude l’anno con numeri decisamente positivi è il turismo. Arrivi e presenze sono cresciuti rispettivamente del 13,1% e del 10,4%. Un dato che tuttavia il rapporto accompagna con una nota critica: il settore “registra una elevata diffusione di lavoro stagionale e part-time e retribuzioni inferiori alla media del settore privato”.