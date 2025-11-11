MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Case popolari e mancata pubblicazione delle graduatorie, famiglie in protesta a Bari

Previsto sit in a partire dalle 10.30

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 08:57
Oggi, martedì 11 novembre, a partire dalle ore 10.30, si terrà una manifestazione di protesta nell’area antistante il Palazzo di Città per denunciare la mancata pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione delle case popolari agli aventi diritto. A mobilitarsi saranno decine di famiglie che da tempo attendono invano la definizione delle liste. Molte di loro vivono in condizioni abitative drammatiche, in abitazioni sovraffollate e prive di finestre, con bagni ricavati in cucina, oppure sono famiglie sfrattate per morosità dopo la perdita del lavoro. Si tratta di situazioni di emergenza abitativa riconosciute dagli assistenti sociali, ma – denunciano i promotori della protesta – ignorate dalle istituzioni. L’obiettivo della manifestazione è richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale e ottenere risposte immediate su una questione che, per molte famiglie, rappresenta ormai una questione di sopravvivenza.

Foto repertorio

