Bari, inaugurato il nuovo campo sportivo scoperto all’IISS “De Nittis–Pascali”

Questa mattina l’IISS “De Nittis–Pascali” di Bari ha finalmente inaugurato il suo nuovo campo sportivo scoperto, un intervento che promette di cambiare la vita quotidiana della comunità scolastica. Dopo anni in cui la scuola non disponeva di spazi esterni adeguati per l’attività sportiva, gli studenti potranno ora contare su un’area sicura e attrezzata, pronta a ospitare giochi e allenamenti in piena libertà.

Il progetto, realizzato dalla Città Metropolitana di Bari con un investimento di 150 mila euro, è stato completato in soli sessanta giorni grazie all’impresa TennisTecnica. L’area, prima ricoperta da una superficie bituminosa inadatta a qualsiasi sport, è stata trasformata in un campo polivalente per basket e pallavolo, completo di nuove reti, canestri e un impianto di illuminazione che permetterà l’uso anche nelle ore pomeridiane.

«Oggi è una giornata speciale per il nostro istituto – ha commentato il consigliere delegato all’Edilizia scolastica Giovanni Camporeale – perché finalmente gli studenti possono usufruire di un campo esterno di qualità, una struttura che in passato sembrava lontana. Questa realizzazione, nata con la precedente amministrazione, è stata portata a termine con determinazione in tempi rapidi e rappresenta un passo importante per rendere il patrimonio scolastico più sicuro, efficiente e accogliente».

La dirigente scolastica Giovanna Piacente ha sottolineato come il nuovo spazio non solo offra la possibilità di praticare sport, ma contribuisca anche a creare un ambiente più inclusivo e stimolante per gli studenti, promuovendo il benessere fisico e la socializzazione. L’inaugurazione è stata anche l’occasione per ribadire l’impegno della Città Metropolitana nel migliorare le strutture scolastiche, investendo in sicurezza, funzionalità e qualità della vita all’interno degli istituti.﻿