Bari: pubblicata la nuova graduatoria per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

A Bari si apre una nuova opportunità per le famiglie in cerca di una casa. La Ripartizione Patrimonio del Comune ha pubblicato il bando per la formazione della nuova graduatoria destinata all’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Si tratta di un passaggio importante per garantire a chi ne ha bisogno un alloggio dignitoso, nel rispetto di criteri di equità e trasparenza.

I cittadini interessati dovranno presentare la propria domanda seguendo le modalità indicate nel bando, disponibili online. La domanda può essere inviata tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano presso la Ripartizione Patrimonio di viale Archimede. Chi era già inserito nella graduatoria del 2018 dovrà presentare una nuova domanda, poiché quella precedente cesserà di avere validità una volta pubblicata la nuova lista.

Per partecipare al bando è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali: essere residenti o avere la sede dell’attività lavorativa a Bari, non possedere un’abitazione adeguata al proprio nucleo familiare in Italia o all’estero, non avere già beneficiato di precedenti assegnazioni di alloggi o finanziamenti pubblici e non occupare senza titolo un alloggio Erp. Inoltre, il reddito del nucleo familiare, secondo l’ultima dichiarazione fiscale disponibile, deve essere inferiore a 15.250 euro.

Il bando offre anche strumenti di supporto per la compilazione delle domande. È possibile rivolgersi allo Sportello Agenzia per la Casa della Ripartizione Patrimonio o alle sedi dei sindacati dell’inquilinato, dove sarà possibile ricevere assistenza e compilare correttamente la modulistica. Ogni domanda deve essere corredata di questionario in autocertificazione, firmata e con documento di identità valido, pena esclusione.

Sul portale del Comune sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi, 1.759, e di quelli esclusi, 271, in ordine di punteggio. Per motivi di privacy, i nominativi dei beneficiari sono indicati con numero di protocollo e iniziali di nome e cognome.

«Oggi siamo lieti di rendere disponibile la graduatoria definitiva per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica», commenta l’assessore al Patrimonio Nicola Grasso. «Si tratta di un passo fondamentale per garantire una casa dignitosa a molte famiglie della nostra città. Sappiamo che il percorso per l’assegnazione potrà essere lungo, vista la carenza di alloggi, ma l’amministrazione si impegna a incrementare la disponibilità e a favorire il rapido scorrimento della graduatoria».

L’assegnazione di alloggi Erp resta una priorità per il Comune di Bari, che conferma la volontà di mettere in campo tutte le azioni necessarie per affrontare la crisi abitativa e garantire il diritto fondamentale a un’abitazione sicura e dignitosa.﻿