Lavori Aqp a Bari, rubinetti chiusi per 10 ore al Libertà

Lavori Aqp a Bari. Lo comunica Acquedotto Pugliese che deve eseguire interventi sulla rete idrica finalizzati all’urbanizzazione prevista dal Piano d’Area compreso tra il lungomare Vittorio Veneto e via Anita Garibaldi. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 3 dicembre 2025 alle utenze site nel tratto di Lungomare Vittorio Veneto compreso tra Via Brigata Regina e Largo Colonnello F. Trizio. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Si specifica che nelle zone limitrofe, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Per informazioni: numero verde 800.735.735 e www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”).

Foto repertorio