Bari, discariche a cielo aperto nel Municipio II

"Situazione critica"

Mar, 2 Dicembre 2025
Alle 6 del mattino, corso Alcide de Gasperi, angolo Cancello rotto, è già in stato di emergenza. La denuncia è del consigliere municipale di FdI, Onofrio De Giglio. “La situazione è critica. Nonostante le numerose segnalazioni, il problema persiste. È inaccettabile che la situazione sia stata ignorata fino ad ora. È tempo di prendere provvedimenti concreti e responsabili! La colpa non è solo del cittadino”, commenta.

